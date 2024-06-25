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25 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Korkunç faiz ve ödemelerinden kurtulmak için...

Ali FERŞADOĞLU
25 Haziran 2024, Salı
Bir okuyucumuz, iktidarın gitmesi için de 20.6.2024 tarihli “Sabahlara kadar dua ediyor musunuz?” başlıklı yazımıza, “Faiz küresel sistem(in dayatması). Avrupa kapitalist faiz sistemi bütün dünyayı sömürüyor. İktidar değiştiğinde faiz sistemi değişmiyor. Faiz sistemine toptan bir eleştiri ve yeni bir sistem önermek gerekiyor” yorumu yaptı...

İktidar değişimini geçiniz, AKP iktidarı faiz ile fakiri ezip bankaları zenginleştirdi! MB politika faizini yüzde 50, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi ağırlıklı ortalamasını yansıtan tüketici kredisi faiz oranı seçim öncesi yüzde 77’den yüzde 86’ya kadar yükseltti. Oysa, Erdoğan 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde “24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz.” vaadinde bulunduğunda tüketici kredisi faiz oranı yüzde 19’du. Nisan 2023’te faiz oranı yüzde 55, Eylül 2023’ün ikinci haftasında yüzde 58’i aştı. 22 Mart 2024 haftasında tüketici kredisi faiz oranı yüzde 77!

Uluslararası AB’de ve sair ülkelerde 2024’teki faiz oranlarına gelince: Japonya yüzde 0.1, İsviçre yüzde 1.25, AB ülkelerinin çoğunda yüzde 1.5-2 (Euro Bölgesi yeni katılımcılarıyla ortalaması, 4.25), savaşta olan Rusya yüzde 16, Arjantin yüzde 40, Türkiye yüzde 50.

2008’lerde de Papa’nın “İslam ekonomik sistemine geçelim!” dediği yegâne sistemdir. İnsan hak hürriyetleri, adalet, meşveret, demokraside olduğu gibi, ekonomi gelişme için “sıfır faizli” İslam sistemine geçmek için AB’e girmek gerekir. Şöyle ki:

“İnsan onuru (haysiyyet ve şerefi), hürriyet, eşitlik ve dayanışma üzerine inşa edilmiştir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanmaktadır. Birlik vatandaşlığını tesis ederek ve bir özgürlük, güvenlik ve adalet bölgesi oluşturarak bireyi, etkinliklerinin merkezine yerleştirir. Birlik, ortak değerlerin korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunurken ‘Avrupa halklarının kültür ve geleneklerinin çeşitliliğini, yanı sıra Üye Devletlerin ulusal kimliklerini kabul eder, ulusal (milli), bölgesel ve yerel düzeylerde kendi kamu makamlarını düzenlemesine saygı gösterir...’ Temel hak ve özgürlüklerin sosyal ilerleme, ilmi ve teknolojik gelişmeler ışığında korunması hedeflenmiştir.”1

İşte faiz oranları! İşte son 20 yılda sırf faize ödenen korkunç rakam: 563 milyar dolar! Korkuncun en korkuncu da bunu “dindar iktidar ve dindarlık adına” yapılması!

Türkiye AB’ne girmezse ekonomik sistemi dahil kızgın sac üstünde hindi gibi oynatırlar!

Dipnot:

1-https://www.avrupa.info.tr/tr/ avrupa-birligi-temel-haklar-bildirgesi-708.

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