Kur’ân ispat eder ve ispatı emreder

Bazı zihinler almasa da, Kur’ân, yüzlerce aklî-mantıkî, ilmî delillerle başta tevhit olmak üzere sair iman esasları ve hakikatlerini de ispat eder: “Allah’ın varlığı-birliği, peygamberlik, haşir/diriliş, ibadet ve adaleti ispat” gibi dört ana gayesi olan 1 ve kâinat kitabındaki delillere yönlendiren Kur’ân, insanı kendisine çekmez, bilâkis “Ey akıl sahipleri, ibret alınız,” 2 “Allah’ın rahmet eserlerine bir bakınız!” 3 diye ona yönlendirir.

Acaba görülmüyor mu ki, âyatın ekser açılışı ve bitiminde insanlığı vicdana havale ve aklın istişaresine hamlettiriyor 4 ve diyor: Bakmazlar mı? 5 Bakınız, 6 Onlar hiç düşünmezler mi? 7 Hâlâ düşünmez misiniz? 8 Düşününüz. 9 Farkında değiller. 10 Akıllarını kullanırlar. 11 Akıl etmezler. 12 Biliyorlar. 13 Bundan ibret alınız ey basiret sahipleri! 14

Keza mealen, “O mücrimler hoş görmese de Allah kelimeleriyle hakkı ispat eder.” 15 Ve tebliğ metodunu mealen, “Mü’min kullarıma şunu söyle ki, kâfirlere karşı en güzel sözü söylesinler; hiddet göstermeksizin delilleri en güzel bir şekilde ortaya koysunlar” 16 şeklinde çizer. Hz. Musa’ya, “İşte bu ikisi, Firavun ve ileri gelenlerine karşı Rabbinden sana iki delil, iki ispattır” 17 diye “mu’cize belgeleri” konuşturulur.

Kur’ân’ın akıl, gözlem ve tecrübeye dayalı sunduğu delillerden bazılarının meali şöyle: Allah size âyetlerini gösteriyor. Allah’ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz! 18

Zaten âyet, “delil” demektir. Kur’ân’ın ibareleri âyet olduğu gibi, yaratılan her şey kevnî bir âyettir: “İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?” 19 “Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardır.” 20 “Ölü toprak onlar için mühim bir delildir.” 21

Hz. İbrahim (as) diliyle bize akıl ve kalp ile mutmain olma dersi verir: “Hani İbrahim, ‘Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster’ demişti. ‘İnanmıyor musun?’ deyince, ‘Hayır (inandım), ancak kalbimin tatmin olması için…’ demişti. ‘Öyleyse dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir...’” 22

Kalbinin tatmin olması için peygambere bile deliller sunularak onun şahsıyla ders veriliyor…

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman, İşaratü’l-İ’caz, s. 21.

2- Rûm, 50.

3- Haşir, 2.

4- Bediüzzaman, Muhakemat, s. 43.

5- Gaşiye, 17.

6- Âl-i İmrân, 137; Nahl, 37; Ankebût, 20.

7- Nisâ, 82; Muhammed, 24.

8- En’âm 80; Secde, 4.

9- Sebe’, 46.

10- Bakara, 9.

11- Ra’d, 4.

12- Mâide, 58.

13- Bakara, 75.

14- Haşir, 2.

15- Yûnus, 82.

16- İsrâ, 53.

17- Kasas, 32.

18- Mü’min, 81.

19- Gaşiye, 17-20.

20- Zâriyât, 20.

21- Yâsîn, 33.

22- Bakara, 260.