Risale-i Nur’da binlerce sualin cevabını bulabilirsiniz

“Oğlumun sorularına cevap olabilecek Risale hangisi ya da hangileridir?” sualinin akla gelen ilk cevabı şöyledir:

İkinci Şua, “Sırr-ı tevhid içinde sair erkân-ı imaniyeye birer kelâmla kısacık birer işarettir.”

Mesela, Tabiat Risalesi Darwinizme cevaptır, ama, Üstad isim vermeden yapıyor, yara açmadan tedavi ediyor.

Nübüvvet bahisleri, Ondokuzuncu Mektup, Ondokuzuncu Söz, Yirmibeşinci Söz (Mu’cizat-ı Kur’ân’iye, Vahiy meseleleri) baştan ayağa Darwinizme, ateizme, laikizme de, materyalizme de deizme, vesaireye de cevaplardır.

Yirmibeşinci Söz’de ispat edilir ki, Kur’ân beşer kelâmı değil; Vahiydir. Herbir kelimesi, ayeti, suresi mucizedir. Öyle ise, Kur’ân’ın ispat edilirse diğer iman esasları ve İslam şartları da ispat edilir.

Özellikle, Asay-ı Musa, İman-Küfür Müvazeneleri tevhidle, yani, Allah’ın varlığı, birliği, sonsuz isim ve sıfatlar sahibi olduğu ispat ve izah edilir.

Risale-i Nur’da, yalnız sorduğunuz üç sualin değil, aşağıdaki gibi, beynimizi, kalbimizi kemiren ve bizi huzursuz eden yüzlerce sualin; aklımız, kalbimiz ve vicdanımızı tatmin eden cevaplarını bulacağız:

-Niçin yaratıldık; yaratılışın hikmeti nedir?

-Allah tek bir Zât olduğu halde sayısız işleri nasıl yapıyor, sonsuz olduğu halde, mekândan nasıl münezzehtir?

- İnsanı Rahman sûretinde yarattı, yâni, sıfatlarını onda yansıtması ne demektir?

-Kâinat kitabının yazılı Ku’ân, Esma-i Hüsna ile nasıl örtüşüyor?

Ve insan Kur’ân’da yazılı, kâinatta mücessem olarak tezahür eden Esma-i Hüsna’a nasıl cami (kapsamlı) bir ayna oluyor? İnsanın kâinatın minyatürü ve halife-i zemin olmasının sırrı nedir?

- Besmelenin esrarı nedir; nasıl bir anahtar, nasıl bir şifredir?

-Allah’ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki, ısrarla emrediyor?

-Bizi yoldan çıkaran şeytanları Allah yarattığına göre, bizim suçumuz ne?

-Kısa bir ömürde ömrünü küfürle geçirenin sonsuza dek Cehennemde kalması, adâlete nasıl sığar?

-İbn-i Sina’nın “Haşir, öldükten sonra dirilmeyi aklen ispat edemeyiz, bize nasıl nakledilmişse öyle kabul ederiz, cismani Mi’raca akıl buna yol bulamaz” dediği meselelerin izah ve ispatı nedir? Peygamberimiz, bedeniyle bir anda Mi’raca nasıl çıktı, o kadar yerleri bir anda nasıl gezdi?

- Namazda kudsî hakikatler karşısındaki vesvese niçin zarar vermez!

Bunlar gibi binlerce meseleyi müzakere ediyor imam-hatipli, İlâhiyatlı olmayan gençler!

Herkesin dünyaya, siyasi tartışmalara, oyun ve eğlenceye koştuğu bu dehşetli zamanda, bu kudsi hakikatleri mütalaa ve müzakere etmemiz gerekmez mi?

