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9 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 54

Risâle-i Nur’dan iktibas neden olmasın?

Ali FERŞADOĞLU
09 Şubat 2024, Cuma
Bir okuyucumuz, 6.2.2024 tarihli, “Ey ahâli, bizim gözlerimiz ne zaman açılacak!?” başlıklı yazımıza “Risale-i Nur’dan yapılan alıntılar usulüne göre yapılması gerekir…” meâlinde yorum bir yapmış.

İslâm ilim geleneği ve Risâle-i Nur’da ayet ve hadislerden bol bol iktibaslar vardır. Mesela, “Bütün zîruhların tesbihâtıyla Seni takdîs etmek niyet edip, ‘Subhaneke ya men ceale minel-mai külle şey-in hayyin/ Seni tesbih ederiz, ey her canlı şeyi sudan Yaratan!’1 diyorum. âyetten iktibasla yapılan duâ.”2

Meselâ, “Veeyyûbe iż nâdâ rabbehu ennî messeniye-ddurru veente erhamu-rrâhimîn(e)/ “Eyyübü de hatırla ki, Rabbine şöyle niyaz etmişti: ’Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.’”3 Sabır kahramanı Hazret-i Eyyûb Aleyhisselâmın şu münâcâtı, hem mücerreb, hem tesirlidir. Fakat, âyetten iktibas suretinde, bizler münâcâtımızda ‘Rabbi ennî/ Ey Rabbim! Bana...’ demeliyiz.”4

Meselâ, “Leysel-kehlu kettekehhuli/ Yani, fıtri karagözlülük, sun’i (yapma) karagözlülük gibi değildir…’La Tahzen İnnallahe Meana/ Üzülme, mahzun olma, Allah bizimle beraberdir’ mealindeki Tevbe Suresi 40. âyetten iktibas.”5

Meselâ, “Vel-ilmu indellah/ Bilgi Allah katındadır.’ âyetlerden iktibas dinî bir kàide: Ahkâf Sûresi: 23; Mülk Sûresi: 26.”6 “Veâḣiru da’vâhum eni-lhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîne/ Onların dua ve senalarının sonu da alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun sözlerle sona erer.”-Yunus suresi 10. Ayetten iktibas)la “veâhiru da’vânâ/ Dualarımızın sonu ise…”7 şeklinde söylenir.

Meselâ, “Hadis-i şerifte ferman etmiş: ‘El-İslamiyyetu cebbetil asabiyyetel-cahiliyyete/ “İslâm dini kendinden önceki bâtıl olan fiil, hareket, âdet ve inanışları keser, kaldırır.”8 Bu ibare, İslâmiyet öncesi câhiliye âdetlerine dönmekten men eden hadislerden iktibas edilmiştir.”9

Meselâ, “İslâm muharrirleri, Kur’ân âyetlerini iktibas ile yazılarını süslerler ve o yazılar, o âyetlerden mülhem olurlar. Müslümanlar, tahsil ve terbiye îtibârıyla yükseltikçe, fikirlerini o nisbette Kur’ân’a istinad ettiriyorlar.”10

Risâle-i Nur’da daha yüzlerce ve sâir İslam eserlerinde binlerce iktibas var… Kur’ân ve hadisten iktibas yapılırken Risâle-i Nur’dan neden olmasın?

Dipnotlar: 

1-Enbiyâ Sûresi 30.; 

2-Lem’alar, Enst./intr, s. 360.; 

3-Enbiyâ Sûresi, 83.; 

4-Lem’alar, s. 14.; 

5-İşâratü’l-İ’câz, s. 161.; 

6-Sözler, s. 310.; 

7-Age., s. 680.; 

8-Buharî, Ahkâm: 4, İmâra: 36, 37, vd.; 

9-Lem’alar, s. 310.; 

10-İşâratü’l-İ’câz, s. 263.

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