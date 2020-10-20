Söz güzellerinden

lSözün en güzeli, Kelâm-ı Ezeli…

lSöyleyin uyansın edepli psiko-sosyal edibe, gençliğin ahlâkı vuruyor dibe! Ne kadar yol alır bilemem amma, başlamalı hemen adab-ı muaşerete, derhal te’dibe! lTarihten “ders” almayan “ters!” alır, “düşmanlık” eker, “pişmanlık” biçer! lBile bile namazı kazaya bırakan kazayı eda etmeden kazaya uğrar! lSloganın: Her zaman ve zeminde barış için yarış! lBir ülkede varsa istibdat olmaz orada adalet, bitmez zulüm, bitmez sefahet, bitmez betalet, bitmez sefalet! lÂcil H, M/D (Hürriyet, Meşrûtiyet/Demokrasi) Rh pozitif düşünce ve müsbet harekete ihtiyaç var! lDünyaya hâkim olup insanlara hükmetmeye değil; hakîm olmaya, hakem olmaya, hekim olmaya ve yalnızca Hakk’a mahkûm (kul /köle) olmaya geldik! lBazı ecnebiler araştırarak bir haftada İslâmiyete giriyor. Niçin onlarca senedir biz bir türlü giriş yapamıyoruz? lİki metre altmış santimlik mezar her yerde bulunur, önemli olan önce kalplere gömülebilmek! lGerekmez ârife tarif-i hurufu, yalnızca tanıtmalı Müslümanlığı tahrif eden namert, münafık herifi! lSöyler misiniz hanesi meyhanesi olanın bahanesi nesi doğru, nesi? lNefsinin yardımı olmaksızın kimse sırtını yere getiremez! lBazı turist terörist olabilir, ama, hiçbir dürüst terörist olamaz! lFarkında mısınız; reisler yıllarca uyuttu, bütün malımızı-mülkümüzü yuttu, kasa ve göbekleriyle birlikte enselerini büyüttü! lHer zaman aklımdan geçiyorsun, dönüp bir kerecik yüzüme bakmıyorsun be mübarek! lSun’î/yapay kalbin ustası varsa, hakikî kalbin sahibi yok mu? lTaş attım ona, kaş çattım şuna/Nice lâf ettim boşu boşuna/Yalnız şeytanın gitti hoşuna/Bir çocuk dedi, “Bakmaz mısın be adam yaşına-başına, git artık, git işine!”

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