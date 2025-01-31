● Hakperest hakikati söyler hece hece bıkmaksızın her gün, her gece!

● “Cahil karı” kocayı deli, “sâlihat-ı nisvân” veli eder! ● Ulemâdan etse eğer istibdat sudûr, ulemâüssû’dur, müteffin su’dur! ● Hizmetler yüzünden ne gelirse gelsin başımıza, bereket katar aşımıza, işimize, yaşımıza! ● Hileli çileli, hilesiz çilesiz olur! ● Mal peşinde midir hâlâ mal, mal! ● Alçaklara kar, yücelere kâr, iffetlilere âr, ehl-i hizmete nûr, yolsuzlara nâr, âsilere bâr, cahillere hâr, hamiyetsizlere kor, zâlimlere târ u mâr yağdırılır! ● Ey yöneticiler! Sözünüz özünüz bir olsun ki, temiz maziniz, hesap verecek gözünüz, Hakkın karşısına çıkacak yüzünüz olsun! ● Yalanlara dalanlar, enkaz altında kalanlar, dünyada da ukbada da rezil-rüsvay olanlar! ● Post peşinde koşan tost, dost peşine koşan mest olur! ● Gözdeki bakışı okuyamayan, özdeki, sözdeki mânâyı anlayamaz! ● İttihad-ı İslâm (İslâm ve mü’min kardeşler birliği), dirliği hevada değil, hüdâdadır! ● Her velinin arkasında illâ vâlide, illâ valide ve illâ eş-i hâmide vardır! ● Yeis hayat söndürür, ümit hayata döndürür! ● Ticaret kanunlarına uymayan maldan, trafik kurallarına uymayan candan, ihlâs düsturlarına uymayan imandan olur! ● Diri olmak, iri olmak ittihattan, ittifaktan biri olmaktan geçer! ● Çevreci bir siyasetçiydi, çevresini ihya etti; gitti! ● Her yiğidin bir yoğurt, her müstebitin bir rüşvet yeyişi vardır!.. ● Trafikte sürat; dağıtır bacak, el, kol, kafa, surat! ● Hâlâ destekleyen müstebit, zalim iktidarı; çöküşün olmuş utanç medarı! ● “Önyargılarım yok, son yargılarım var; hepiniz gericisiniz!” ● Müstebit anlar düşünce ile söz hürriyetinin kıymetini zindana düşünce! ● Omargalı dik durur adam gibi; omurgasız eğilir, bükülür riyakâr cahil-ü cüdam gibi! ● Gönüller, ülkeler hayâl ile değil; akıl, ilim, kalem, kelâm, yani, iman ile fethedilir!

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