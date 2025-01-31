● “Cahil karı” kocayı deli, “sâlihat-ı nisvân” veli eder!
● Ulemâdan etse eğer istibdat sudûr, ulemâüssû’dur, müteffin su’dur!
● Hizmetler yüzünden ne gelirse gelsin başımıza, bereket katar aşımıza, işimize, yaşımıza!
● Hileli çileli, hilesiz çilesiz olur!
● Mal peşinde midir hâlâ mal, mal!
● Alçaklara kar, yücelere kâr, iffetlilere âr, ehl-i hizmete nûr, yolsuzlara nâr, âsilere bâr, cahillere hâr, hamiyetsizlere kor, zâlimlere târ u mâr yağdırılır!
● Ey yöneticiler! Sözünüz özünüz bir olsun ki, temiz maziniz, hesap verecek gözünüz, Hakkın karşısına çıkacak yüzünüz olsun!
● Yalanlara dalanlar, enkaz altında kalanlar, dünyada da ukbada da rezil-rüsvay olanlar!
● Post peşinde koşan tost, dost peşine koşan mest olur!
● Gözdeki bakışı okuyamayan, özdeki, sözdeki mânâyı anlayamaz!
● İttihad-ı İslâm (İslâm ve mü’min kardeşler birliği), dirliği hevada değil, hüdâdadır!
● Her velinin arkasında illâ vâlide, illâ valide ve illâ eş-i hâmide vardır!
● Yeis hayat söndürür, ümit hayata döndürür!
● Ticaret kanunlarına uymayan maldan, trafik kurallarına uymayan candan, ihlâs düsturlarına uymayan imandan olur!
● Diri olmak, iri olmak ittihattan, ittifaktan biri olmaktan geçer!
● Çevreci bir siyasetçiydi, çevresini ihya etti; gitti!
● Her yiğidin bir yoğurt, her müstebitin bir rüşvet yeyişi vardır!..
● Trafikte sürat; dağıtır bacak, el, kol, kafa, surat!
● Hâlâ destekleyen müstebit, zalim iktidarı; çöküşün olmuş utanç medarı!
● “Önyargılarım yok, son yargılarım var; hepiniz gericisiniz!”
● Müstebit anlar düşünce ile söz hürriyetinin kıymetini zindana düşünce!
● Omargalı dik durur adam gibi; omurgasız eğilir, bükülür riyakâr cahil-ü cüdam gibi!
● Gönüller, ülkeler hayâl ile değil; akıl, ilim, kalem, kelâm, yani, iman ile fethedilir!