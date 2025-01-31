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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

Sözünüz, özünüz bir olsun ki...

Ali FERŞADOĞLU
31 Ocak 2025, Cuma
● Hakperest hakikati söyler hece hece bıkmaksızın her gün, her gece!

● “Cahil karı” kocayı deli, “sâlihat-ı nisvân” veli eder!

● Ulemâdan etse eğer istibdat sudûr, ulemâüssû’dur, müteffin su’dur!

● Hizmetler yüzünden ne gelirse gelsin başımıza, bereket katar aşımıza, işimize, yaşımıza!

● Hileli çileli, hilesiz çilesiz olur!

● Mal peşinde midir hâlâ mal, mal!

● Alçaklara kar, yücelere kâr, iffetlilere âr, ehl-i hizmete nûr, yolsuzlara nâr, âsilere bâr, cahillere hâr, hamiyetsizlere kor, zâlimlere târ u mâr yağdırılır!

● Ey yöneticiler! Sözünüz özünüz bir olsun ki, temiz maziniz, hesap verecek gözünüz, Hakkın karşısına çıkacak yüzünüz olsun!

● Yalanlara dalanlar, enkaz altında kalanlar, dünyada da ukbada da rezil-rüsvay olanlar!

● Post peşinde koşan tost, dost peşine koşan mest olur!

● Gözdeki bakışı okuyamayan, özdeki, sözdeki mânâyı anlayamaz!

● İttihad-ı İslâm (İslâm ve mü’min kardeşler birliği), dirliği hevada değil, hüdâdadır!

● Her velinin arkasında illâ vâlide, illâ valide ve illâ eş-i hâmide vardır!

● Yeis hayat söndürür, ümit hayata döndürür!

● Ticaret kanunlarına uymayan maldan, trafik kurallarına uymayan candan, ihlâs düsturlarına uymayan imandan olur!

● Diri olmak, iri olmak ittihattan, ittifaktan biri olmaktan geçer!

● Çevreci bir siyasetçiydi, çevresini ihya etti; gitti!

● Her yiğidin bir yoğurt, her müstebitin bir rüşvet yeyişi vardır!..

● Trafikte sürat; dağıtır bacak, el, kol, kafa, surat!

● Hâlâ destekleyen müstebit, zalim iktidarı; çöküşün olmuş utanç medarı!

● “Önyargılarım yok, son yargılarım var; hepiniz gericisiniz!”

● Müstebit anlar düşünce ile söz hürriyetinin kıymetini zindana düşünce!

● Omargalı dik durur adam gibi; omurgasız eğilir, bükülür riyakâr cahil-ü cüdam gibi!

● Gönüller, ülkeler hayâl ile değil; akıl, ilim, kalem, kelâm, yani, iman ile fethedilir!

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