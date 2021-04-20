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20 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Su, namaz ve Kur’ân nasıl şifâ kaynağı olur?

Ali FERŞADOĞLU
20 Nisan 2021, Salı
Suyun; can/rûh, duygu sahibi olduğunu; bizi anladığını; olumlu veya olumsuz yaklaşımımıza göre tepki verdiğini hiç düşünmüş müydük?

İnanılır gibi değil, ama, gerçek bu! Japon ilim adamı Prof. Dr. Masaru Emoto, suyun duyguları algılayan kristallerden müteşekkil; çevresindeki pozitif ve negatif bilgileri alıp tepki veren canlı madde olduğunu keşfetti. 1 

İnsan, hayvan ve bitkiler için susuz hayat düşünülemez. Yağmur rahmettir. Rahim isminin sayısız tecellilerinden birisidir. Rahmete şükür yoksa gider! 

Su, sevilir, sever ve Allah sevgisi kazandırır. Bir âyette mealen, “Allah çok temizlenenleri sever” 2 buyrulur. O sevgiye; dinin direği ibâdetlerin fihristesi; kulluğun en büyük hâl dili ile ifâdesi namazla da ulaşırız. Çünkü, Namaz, mü’minin mi’racı; yükseliş merdiveni ve buluşma vasıtasıdır.

Su; kirlerin yanında, mânevî hâbaset olan hatâları da döker. Su kültürünü, en yüksek seviyede insanlığın hayatına sokan yüce Nebi, “Allah’ın hatâları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söyleyeyim mi?’’ dedi ve ilk sırada; “Zahmetine rağmen abdesti tam almak...” 3 diye suyu saydı. Bir keresinde de bütün uzuvları tek tek zikrederek abdestle her birinin günahlarının döküleceğini ifade eder. 4 Duâ, zikir, müsbet söz ve düşünceler; suyun kristallerini düzgünleştirdiği tesbit edilmiştir. Kristalleri düzgün su âb-ı hayat olur; bedenimize şifâ verir.

Kur’ân, bedenimizin üçte ikisini teşkil eden suyun kristallerini düzgünleştirerek şifâ verir. Şâfi-i hakikî bu hususu şöyle beyan eder: Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir. 5 O, inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuz ve şifâdır. 6 

Kur’ân okunurken; bir bardak veya sürahi su koymanın; sonra onu içmenin ve hastalara içirmenin de şifâ olması gerçeği, “suyun güzel sözlere tepki vermesinden” kaynaklansa gerektir. (Meseleyi istismar eden şarlatanların dışında) okuma yazması olmayanların bile suya müsbet/olumlu duygularla yaklaşması da şifa özelliğini yükseltir.  

Demek ki, su ilâçtır. Besmele çekilerek içilen su iki kat ilâçtır. Kur’ân da şifa kaynağıdır.  

Dipnotlar:

1- Prof. Dr. Masaru Emoto, Su Kristalleri (Safvet Senih) Sızıntı, Aralık, 2002, s. 14-5. 2- Tevbe Sûresi, 108. 3- Müslim, Tahâret, 41, vd. 4- Tirmizi, Tahâret, 2; vd. 5- İsra Sûresi, 82. 6- Fussılet Sûresi, 44. 

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