Teknoloji ile deprem tetiklenebilir mi?

Daha önce de “ABD, HAARP projesiyle sun’i olarak depremleri tetikledi” iddiaları, bugün de yapılıyor! İddia şu: “HAARP projesi; sun’i depremler oluşturmak, haberleşmeyi kesmek, elektronik cihazların çalışmasını durdurmak, olabilecek büyük şiddetli bir depremi küçük parçalara bölerek önlemek ve iklim şartlarına müdahale etmek gibi faaliyetlerde kullanılıyor!”

Uzmanlar, teknik olarak “sun’i depremlerin mümkün olmadığını” söylüyor. Bu iddiaları müstebit, despot yöneticiler ihmal, kusur, hırsızlık ve kontrolsüzlüklerinden kaynaklanan tahribatlarını suçunu örtmek için yayıyor. Zira, depremler yeni değil ki, teknoloji ile sun’i olarak müdahale edilsin! Eskiden beri depremler oluyor. 10 Eylül 1509 İstanbul depremi “Küçük Kıyamet” olarak vasıflandırılmış. 06.02.2023 Kahramanmaraş 7.7 ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem oldu. 27 Aralık 1939’da Erzincan’da 7,9 şiddetinde... Bunları da “ABD savaş gemisi, HAARP projisiyle” tetiklemedi ya!? Ki, teknik müdahale mümkün olsaydı, teknoloji devi Japonya ederdi!

12 fonksiyonlu İsveç Çakısı veya 40 fonksiyonlu akıllı telefonu gören, Hâkim, Hakîm, “Kadîr-i Zülcelâl, herbir unsura çok vazifeler ve herbir vazifede çok neticeler” (Sözler, Enstitü/internet, s. 159.) verdirdiğini bilir. Bu hakikati, alınacak ibret, ders ve tedbirleri engellemek için “ifsat komitelerinin” safsatalardır.

Aslında depremler alttan değil, üstten tetiklenip dehşetli tahribatlarına zemin hazırlanıyor! Türkiye’de Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu olmak üzere 3 büyük fay hattı bulunuyor ve 30 il birinci derece deprem bölgesinde. Yağmur rahmettir. Tedbir alınmazsa ıslatır, hasta eder, sele dönüşür! Deprem ve sair unsurların yüzlerce faydalı sonuçları var. Allah, adetullahı, sünnetullahı, sebepleri, tabiat kanunlarını uyulması için koydu, inkar veya tapılması için değil!

İşte Japonya Süleymaniye ve sair cami minarelerinin temelinden kalın, yuvarlak kalaslardan alarak raylı sistemi alarak geliştirdi. Binalar zangır zangır titreyip sallanırken işine devam ediyor! Ve Japonya bu noktaya hürriyet, meşrutiyet (demokrasi), meşveret, ilim, hukukun üstünlüğü, adalet, kontrol ve işi ehline vermek ile; hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, yasaklar, tahakküm ve suistimalleri doğuran istibdadı kaldırmakla geldi!

Eğer demokrasiden, hukuktan uzaklaşır; yolsuzluk, yoksulluk, hırsızlık, yasakları yaygınlaştırır; deprem eylem planlarını rafa kaldırır, fikir, ilim, konuşma hürriyetini yasaklarsanız, cehaleti terviç ederseniz depremler daha çok can yakacak!