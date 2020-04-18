"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Tevekkülü yanlış anlamak mı bizi geri bıraktı?

Ali FERŞADOĞLU
18 Nisan 2020, Cumartesi
İslâm âleminin geri kalmasının sebeplerinden birisi, tevekkülün yanlış anlaşılması ve tembellik döşeğine düşmesidir.

“Rus’u mağlûp eden Japon başkumandanının İslâmiyetin hakkaniyetine şehadeti de şudur ki:

“Hakîkat-i İslâmiyetin kuvveti nisbetinde, Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehl-i İslâmın temeddün edip terakkî ettiğini tarih gösteriyor. Ve ehl-i İslâmın hakîkat-i İslâmiyede zaafiyeti derecesinde tevahhuş ettiklerini, vahşete ve tedennîye düştüklerini ve herc ü merc içinde belâlara, mağlûbiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor. Sair dinler ise bilâkistir...” 1

Tevekkül nedir; mü’min nasıl tevekkül etmeli; tevekkül kader bağlantısı nedir? Nasıl bir tevekkül anlayışıdır ki, Müslümanları sefalet ve fakirliğin pençesine atmış? Tevekkül, bir iş, bir fiil için lüzumlu olan şartları hazırlayıp, gerekli çalışmayı yaptıktan sonra sonucu Allah’tan beklemektir. Yoksa imtihan, sebepler, kanunlar ve hikmet dünyasında sebeplere müracaat etmeden, çalışmayı yapmadan Allah’tan beklemek tevekkül değil, tembelliktir. Kur’ân’da birçok yerde tevekkül emredilir. Bu âyet-i kerîmelerden bâzıları şöyledir: “Sen, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan ve kendisine ölüm asla ârız olmayan Allah’a tevekkül et ve O’nu hamd ile tesbih et.”, “Kudreti her şeye gâlip olan ve rahmeti herşeyi kuşatan Allah’a tevekkül et.”, “Allah’a tevekkül et.”, “Allah’a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter.”, “Kâfirlerin ve münâfıkların sözlerini dinleme, eziyetlerine aldırma. Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.”, “O Allah ki, O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle ise mü’minler yalnız Allah’a tevekkül etsinler.” 2

Tevekkül sebepleri bütün bütün reddetmek olmadığı gibi, herşeyi sebeplerden bilmek de değildir. Onların sadece bir perde, tesir sahibinin Allah olduğunu, ama onlara da müracaat etmek gerektiğini bilmektir. Yâni, tarlayı, bağ-bahçeyi şartlarına uyarak ekip, mahsulü Allah’tan beklemek; binayı inşaat prensiplerine uyduktan güvenle içinde oturup sebeplerin Müsebbibi olan yüce Yaratıcıyı vekil edinmektir.  

Kâinattaki düzen, kanunlar ve hikmet sebeplere sarılmayı gerektirir. Şu halde tevekkül, Allah’a imân derecesine göre kuvvet kazanır. Kadere imân, tevekkül neticesidir. Tevekkül ve tembellik arasında ince bir perde vardır. Onu iyi tahlil etmek gerekir. Şöyle özetlenmiştir:

Tertib-i mukaddematta tevfiz tembelliktir; terettüb-ü neticede tevekküldür. 3 Yani, bir şeyi tertip etmeye başlamadan işi Allah’a havale etmek tembellik; sebeplere müracaat ettikten, şartları yerine getirdikten sonra sonucu Allah’tan beklemek tevekküldür. 

Gerçek huzur ancak tevekkülle mümkündür. Çünkü: “Tevhîd teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül ise iki cihan mutluluğunu gerektirir.” 4 Yâni, Allah’ın varlığı ve birliğine imân etmek, O’na teslim olmayı, teslim olmak tevekkülü, tevekkül ise, hem dünya, hem âhiret mutluluğunu gerektirir.

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 80. 2- Kur’ân, Furkan 58, Şuâra, 217, Neml, 79, Ahzâb, 3, Ahzâb, 48, Teğabûn,13. 3- Bediüzzaman, Mektubat, s. 461. 4- Bediüzzaman, Sözler, s. 284. 

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Hukukî hatalar bilinçli yapılıyor

    Adaletsizlikten nefes alamaz hâle geldik

    Dünyada son 24 saat

    'Cesaret verici bir karar'

    ABD'deki Türk vatandaşları için özel sefer yapılacak

    Almanya'da camiler mayıs ayında açılabilir

    Trump: Çin'deki ölümler ABD'den daha çok

    İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlar kısıtlandı

    Bakan Koca son gelişmeleri paylaştı: Toplamda 8631 kişi iyileşti

    Türkiye’de yıldız sporcular neden yardım yapmıyor?

    Çocukların hayatı tehlikede

    Gevşeme olmazsa Haziran’da atlatırız

    Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dinlenmiyor

    Türkiye’den vazgeçmeyelim

    Dövizdeki artış enflasyonu da arttıracak

    CHP Sözcüsü Öztrak'tan "genel karantina" açıklaması

    Hem benzine hem de motorine zam

    Plazma tedavisinden bir sevindirici gelişme daha

    İngiltere'de son 24 saatte 847 ölüm daha

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adaletsizlikten nefes alamaz hâle geldik
    Genel

    Hukukî hatalar bilinçli yapılıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör iftirası ve “siyasî” yargı
    Genel

    30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı
    Cevher İLHAN

    Yine siyasî hesâplarla...
    H. Muharrem OKUR

    İnfaz Kanunu çıktı
    Faruk ÇAKIR

    Başgil gibi hukukçular lâzım
    Mehmet ÇETİN

    Canlı (on-line) dersler devam ederken
    Risale-i Nur'dan

    Batı medeniyeti israf ile beşeri hasta etti
    Ahmet BATTAL

    Başgil, Hür Fikirler ve yargı bağımsızlığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.