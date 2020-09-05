"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

“Yakınların öldü, sana oyuncaklar alayım!”

Ali FERŞADOĞLU
05 Eylül 2020, Cumartesi
Kendimizi, yaşlıları, özellikle çocuklarımızı ölüme karşı nasıl hazırlamalıyız? Hayat varsa, ölüm de var olmalıdır. Ölüm de doğum gibi bir gerçektir.

Herkes ölüm karşısında titrer. Mü’min de korkar, göz yaşı döker. Eğer ölüme karşı hazırlanılmazsa “ölüm travmaları” yaşanır. Anne-baba, kardeş, akraba veya arkadaşlarından ölen bir çocuğu şununla teselli edebilir misiniz? 

“Yavrum sana oyuncaklar alayım! Yavrum seni kafelere göndereyim! Yavrum sana oyuncak arabalar değil, hakiki araba alayım!” demek onları teselli verir mi? 

Veya, “Yavrum, annen, baban, kardeşin, vs. öldü, derin bir uykuya daldı, bir daha uyanmayacak!” onu teskin eder mi? Veya, “Yavrum, annen, baban, kardeşin, vs. öldü…, ama uzun bir seyahate çıktı, bir daha geriye dönmeyecek?” 

Bu nasıl teselli olabilir? Ne kendisi gezmeye gidiyor, ne yakınlarını seyahate gönderiyor! İçine kapanık, hastalıklı bir ruh ve çeşitli nevrotik, psikosomatim hastalıklar, depresyon, melankolikli!.. 

Gerçek teselli nedir? “Nev-i insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar, âhiret imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidatlarını taşıyabilirler. Yoksa, elîm endişeler içinde, kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla, haylâz bir hayatla yaşayacak. Çünkü, her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle onun nazik dimağında ve ileride uzun arzuları taşıyan zayıf kalbinde ve mukavemetsiz ruhunda öyle bir tesir yapar ki, hayatı ve aklı o biçareye âlet-i azap ve işkence edeceği zamanda, âhiret imanının dersiyle, görmemek için oyuncaklar altında onlardan saklandığı o endişeler yerinde, bir sevinç ve genişlik hissederek der: 

“Bu kardeşim veya arkadaşım öldü, Cennetin bir kuşu oldu. Bizden daha iyi keyf eder, gezer. Ve validem öldü, fakat rahmet-i İlâhiyeye gitti, yine beni Cenette kucağına alıp sevecek ve ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim” diye insaniyete lâyık bir tarzda yaşayabilir. (...) Fakat âhiret imanı onlara der: “Merak etmeyiniz. Sizin ebedî bir gençliğiniz var, gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Ve zâyi ettiğiniz evlât ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz. Ve ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş; mükâfatlarını göreceksiniz” diye, iman-ı âhiret onlara öyle bir tesellî ve inşirah verir ki; her birinin yüz ihtiyarlık birden başlarına toplansa onları meyus etmez.” (Bediüzzaman, Şualar, s. 203.) 

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Kabul edilebilir bir şey değil"

    Türkiye'de 1612 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    'Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68'

    ABD'de koronavirüs nedeniyle 1100 ölüm daha

    İstanbul'da 39 ilçede koronavirüs denetimi

    AB'den Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı

    'Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında teknik görüşmeler başladı'

    Avrupa Konseyi: Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı

    DSÖ'den aşı açıklaması

    Ülke genelindeki yangınlara ilişkin son durum?

    Doç. Dr. Kömürcüoğlu'ndan 'influenza' uyarısı

    'Kovid-19 aşısı belki ekim sonundan önce dağıtılır'

    Liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni hak tanındı

    İşten çıkarma yasağı uzatıldı

    İnsanlık bu utanç duvarlarını yıkmalı

    EYT’liler teklifi yine Mecliste

    Savaşın kazananı olmaz

    İnsan beynini ‘hack’leme zamanı’

    Pandemide ayrımcılık arttı

    Enflasyon tahminleri yine tutmadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP VE KEMALİZM: Kim kimin ömrünü uzatıyor?
    Faruk ÇAKIR

    Zalimi yanından kov!
    Ahmet BATTAL

    Spano marka işaret fişeği
    Osman ZENGİN

    Gusül abdestinin farzı kaçtır?
    Rüstem GARZANLI

    Gazetemize, cemaatimize, meşrû heyetlerimize sahip çıkalım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet ÇETİN

    Tab’ıma muvafık olanlara çalışırım?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Yakınların öldü, sana oyuncaklar alayım!”
    Genel

    Nurdan Katreler
    Fazilet Kırmızı

    Şükür nimeti arttırır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.