"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Zamları “dış güçler yapıyorsa” iç güçler ne iş yapar?

Ali FERŞADOĞLU
25 Haziran 2022, Cumartesi
Görüntüsü ciddi adamlara da soruyorlar: “Dövizi, faizi kim yükseltti?”

“Dış güçler!” 

“Zamları kim yapıyor?”  

“Dış güçler!”  

“Faizi kim yükseltti?” “Dış güçler!” 

Artık biz de inanmaya başladık, galiba doğru, herşeyi “Dış güçler!” yapıyor… Tabii ki, AKP iktidarı sayesinde! Ki, Telekom, SEKA, şeker fabrikaları başta olmak üzere PETKİM, TÜPRAŞ, Elektrik Dağıtım Şirketleri, Bankalar gibi 200’ü aşkın geliri yüksek birçok kamu kuruluşu ya da devletin ortak olduğu kuruluş, şirket ve üretim yapan yüzlerce fabrika yok pahasına ya direkt yabancılara satıldı veya en büyük ortakları yabancı! Yani, tüm gücünüzü, gelirlerinizi dış güçlere teslim etmiş AKP!

Meclis, Sayıştay, Danıştay gibi kontrol mekanizmaları da saf dışı edilmiş. Adalet mekanizması baskı altında! Gazeteler ve gazetecilerin eli, kolu, dili bağlanmış! 

Bu durumda meydan, dış güçlerin elinde! Onlar da Türkiye’yi iliklerine kadar sömürmek için zam üstüne zam yapıyorlar bunları satın alan dış güçler!  

Ve bu öyle dehşetli, öyle münafikane, öyle dessasane bir oyundu ki, “ev hanımı, öğretmen, esnaf, vs.” gibi sıradan meslek sahibi masum insanları “terörist, vatanı satan hain” diye suçladılar; mahkemelerde, hapislerde süründürdüler, çoluk-çocuklarını perişan ettiler. Onlar “Yapmadık, etmedik!” Biz, “Bunlar masum, suçsuz, delil, belge yok!” diye bunlarla uğraşırken memleketin tüm gelir getiren şirketlerini sattılar! Devlet arazilerini, arsaları sattılar, vatandaşlığı sattılar, evleri sattılar! Ve apaçık ki, yola biraber çıktıklarını arkadaşlarını da sattılar! 

Söyler misiniz, “Vatanı sattı” diye suçladıkları neyi sattı; AKP iktidarı neleri sattı? Şimdi soralım: Dış güçler zamlara kadar herşeyi ayarlarken iktidarda olan iç güçler ne iş yapar? 

Sık sık yazıyoruz, bazıları inanmak istemiyor! 2002’lerde AKP’nin gücü yüzde 10’nun altlarında iken, herşeye Egenekon, TÜSİAD ve dış güçler hakim iken nasıl iktidar oldu ve devam ettirdi? 

Şimdi herkes düşünmek ve cevap bulmak zorunda: AKP hangi güçlerin projesi? 

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya’da orman yangını

    İran'dan İsrail'in iddialarına tepki

    Guterres: Küresel açlık kriziyle karşı karşıyayız

    İsrail’in kazıları Aksa’yı tehdit ediyor

    DDA: 6’ncı yargı paketi soru işaretleri içeriyor

    Yolsuzluklar önlenemedi

    Memurlar büyük şehirlerden kaçıyor

    Çözüm zamları durdurmakta

    İktidar algı peşinde

    İstanbul depremi için uzatmaları oynuyoruz

    Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Avrupa ülkelerinde koronavirüs vakaları yeniden artmaya başladı

    Tunus eski Başbakanı gözaltına alındı

    Japonya'da on binlerce kişinin bilgileri kayboldu

    Zelenskiy: Bu bir zaferdir - 120 gün, 30 yıl bekledik

    Bakan Kirişci: Büyük ölçüde sıkıntı giderildi

    Ukrayna, AB’ye adaylık statüsü aldı - Tarihi ve zorlu sürecin detayları ve arka planı...

    6. Yargı Paketi kabul edildi

    En büyük israf devlette

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstad Bediüzzaman ve Mahmut Hocaefendi
    Mehmet Ali Yükselten

    Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi ile bir hatıram
    Risale-i Nur'dan

    İstanbul âlim ve vaizleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Zamları “dış güçler yapıyorsa” iç güçler ne iş yapar?
    Abdil YILDIRIM

    Yaptığın işin, sonunu düşün
    İlimdar Kaya

    Siyasette de basiret önemlidir
    Said YÜKSEKDAĞ

    Hangi anne evlâdının cehennemde yanmasını ister
    Mehmet ÇETİN

    Ömer Has
    Ahmet BATTAL

    Devletin namusu: mevzuat.gov.tr

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.