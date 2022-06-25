Zamları “dış güçler yapıyorsa” iç güçler ne iş yapar?

Görüntüsü ciddi adamlara da soruyorlar: “Dövizi, faizi kim yükseltti?”

“Dış güçler!”

“Zamları kim yapıyor?”

“Dış güçler!”

“Faizi kim yükseltti?” “Dış güçler!”

Artık biz de inanmaya başladık, galiba doğru, herşeyi “Dış güçler!” yapıyor… Tabii ki, AKP iktidarı sayesinde! Ki, Telekom, SEKA, şeker fabrikaları başta olmak üzere PETKİM, TÜPRAŞ, Elektrik Dağıtım Şirketleri, Bankalar gibi 200’ü aşkın geliri yüksek birçok kamu kuruluşu ya da devletin ortak olduğu kuruluş, şirket ve üretim yapan yüzlerce fabrika yok pahasına ya direkt yabancılara satıldı veya en büyük ortakları yabancı! Yani, tüm gücünüzü, gelirlerinizi dış güçlere teslim etmiş AKP!

Meclis, Sayıştay, Danıştay gibi kontrol mekanizmaları da saf dışı edilmiş. Adalet mekanizması baskı altında! Gazeteler ve gazetecilerin eli, kolu, dili bağlanmış!

Bu durumda meydan, dış güçlerin elinde! Onlar da Türkiye’yi iliklerine kadar sömürmek için zam üstüne zam yapıyorlar bunları satın alan dış güçler!

Ve bu öyle dehşetli, öyle münafikane, öyle dessasane bir oyundu ki, “ev hanımı, öğretmen, esnaf, vs.” gibi sıradan meslek sahibi masum insanları “terörist, vatanı satan hain” diye suçladılar; mahkemelerde, hapislerde süründürdüler, çoluk-çocuklarını perişan ettiler. Onlar “Yapmadık, etmedik!” Biz, “Bunlar masum, suçsuz, delil, belge yok!” diye bunlarla uğraşırken memleketin tüm gelir getiren şirketlerini sattılar! Devlet arazilerini, arsaları sattılar, vatandaşlığı sattılar, evleri sattılar! Ve apaçık ki, yola biraber çıktıklarını arkadaşlarını da sattılar!

Söyler misiniz, “Vatanı sattı” diye suçladıkları neyi sattı; AKP iktidarı neleri sattı? Şimdi soralım: Dış güçler zamlara kadar herşeyi ayarlarken iktidarda olan iç güçler ne iş yapar?

Sık sık yazıyoruz, bazıları inanmak istemiyor! 2002’lerde AKP’nin gücü yüzde 10’nun altlarında iken, herşeye Egenekon, TÜSİAD ve dış güçler hakim iken nasıl iktidar oldu ve devam ettirdi?

Şimdi herkes düşünmek ve cevap bulmak zorunda: AKP hangi güçlerin projesi?