Canını canana kurban edip de gittin

—Halil Uslu’ya rahmetle—

Bir haber düştü akşamın bağrına, Dağlar sustu, denizler feryatta. Başet Dağı buz kesti veda çağrısında, Kardelenlerin boyun bükük toprakta: “Hû Mevlâm Hû…” Bir çağrı yükseldi mana âlemlerinden, Anadolu’ya kar düştü yükseklerden. Bir yiğit göçtü sadakat burcundan, Mahzun bir sadâ kaldı ardından: “Hû Mevlâm Hû…” Tahirler, Zübeyirler seni beklerken, Gidişinle bir âlem sarsıldı derinden. Nurlar eksilmesin diye feyiz kapısından, Canı Cânân’a kurban edip de gittin: “Hû Mevlâm Hû…” Trabzon yazında açan çiçekler, Seni sorar şimdi esen yellere. Karadeniz’in yeşili mahzun ardından, Nur kervanına katılıp da gittin: “Hû Mevlâm Hû…” “Durursam düşerim, kardeşim,” derdin, “Emriniz olur Sultanım,” deyip yetişirdin. Bir âlim göçünce âlem ölür der gibi, Nasıl oldu, anlamadık; sarsıldı cihan. Nur oldu, Nurlarla gitti güzel insan: “Hû Mevlâm Hû…” Nice kalbe muhabbet, nice gönle Nur ekti, Şahidiz yâ Rabbi, gönüller yaptı da gitti, İsm-i Vedûd’un hürmetine affeyle onu, Sonsuz rahmetinle kuşat Halil kulunu: “Hû Mevlâm Hû…” İ. Seyda Durgun

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