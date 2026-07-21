Evlerimizi Medresetü’z-Zehra’nın şubeleri yapalım

Eğitim, öğretim ve insan yetiştirmek dünyanın en önemli olayıdır. İşte bu bakımdan okumak, yazmak ve araştırmak çok önemlidir.

Akıl, ilim, fen ve bilginin hükmedeceği bu âhirzamanda, okumak, ilim sahibi olmak ve îmanı güçlendirmek en elzem işlerdendir.

Kur'ân'ın ilk defa nazil olan Alak Suresi’nin ilk beş ayetinin ikisi "oku!" diyerek başlar. Kur'ân'da geçen rettil, ütlü kelimeleri de "oku" anlamına gelir.

"Ve rettilil Kur'âne tertîlen." "Kur'ân'ı, yavaş-yavaş anlaya anlıya ve amel ederek oku!" demektir.

Çünkü insan, okumadan ve bilgi sâhibi olmadan İslâm'ın güzelliklerini öğrenemez ve yaşayamaz. Dünya ve âhiret bilgi ile kazanılır. Maddî ve manevî terakkî ilimle mümkün olur.

İşte bu bakımdan İslâm'ın ilk yıllarında baskı ve zulmun zirvede olduğu dönemde bile sevgili Peygamberimiz (asm) ve Ashâbı evlerde gizli gizli Kur'ân okudular ve anlayıp yaşamaya çalıştılar. Daha çok Erkam isimli Sahâbe'nin evinde gizlice toplanıp ders yaparlardı. İman ve Kur'ân hakîkatlerini öğrenirlerdi.

Gizlice, abdest almayı, namaz kılmayı, tesbihat yapmayı ve Kur'ân okumayı ve hadisleri öğrenirlerdi. İslâm'ı başkalarına nasıl ve hangi yolla anlatacaklarına dair istişare ederlerdi.

Medrese olarak kullanılan bu evlerin sayısı Medîne döneminde ziyadeleşti.

Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem, Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye Kur'ân ilimlerini öğretmek ve İslâm'ı yaymak için gönderdi.

Peygamberimiz de (asm) Medine'ye hicret edince ilk iş olarak Suffe okulunu açtı. Suffe medresesinin öğrenci sayısı 100 ila 400 arasında değişiyordu.

Bizler de eğitim ve öğretim için evlerimizi küçük bir okula ve medreseye dönüştürelim.

Eğer her gün evimizde Kur'ân ve tefsirlerini okuyup ilim öğrenirsek, böyle ilim yuvası olan her ev, Suffe okulunun ve Medresetü'z-Zehrâ'nın bir şubesi ve sınıfı gibi olur.

Böylece İslâm'ın ilk dönemlerinde olduğu gibi evlerde ve daha sonra da şehirlerde açılan medreselerde bütün dünyaya İslâm ve Kur'ân hakikatleri yayılır. Ve zâten yayılıyor.

"Elbette bize lâzım ve elzemdir ki; şimdi izin verilen din tedrisâtı için hususî dershaneler açılmasına izin verilmesine binaen, Nur şakirdleri, mümkün olduğu kadar, her yerde küçücük birer dershâne-i Nuriye açmek lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder; fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz. İman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, hem marifetullah, hem huzur, hem ibadettir. Eski medreselerde beş on seneye mukâbil, inşaallah Nur Medreseleri beş on haftada aynı neticeyi temin edecek; ve yirmi senedir ediyor." (Sözler, s. 141.)

İman, ihlâs, istikâmet, ibadet, ilim, hilm, okuma, dinleme, yazma, ders, marifetullah, muhabbetullah, huzur, şevk, ümit, tesanüd, sebat, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.

(Merhum İbrahim Günaydın’ın vefatından önce gönderdiği yazıları, rahmete vesile olması duasıyla yayınlıyoruz.)