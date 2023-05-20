"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Hayat durakları

Ali HAKKOYMAZ
20 Mayıs 2023, Cumartesi

HASRET VE ÖZLEM

Müsekkin dostlara... Sakin zamanlara... 

Siyaset dışı konuşmalara veya hakikatin emrine girmiş siyasete... Yalansız ağızlara... Helalinden kazanmalara... Yıllarımı çalmayan okullara... Muhabbetli sofralara... Yanlışa yanlış; doğruya doğru diyenlere... Cömertlere... Hürriyetin ta kendisine öyle hasret kaldık ki... öyle işte!

*

TEBESSÜM: ALIN YAZIMIZ

Mevsimlere küsemezsin; senin için gelmiş!

Kuşların bestesi... Ah, mayıs.... mayıs bahçeleri… Her yan tebessüm... Hayatın rengi tebessüm... dört mevsim…

*

BAHAR: CENNET TEBESSÜM 

Her nefes sonsuz âlem;

Niye ki elem!

İşte bahar, işte çiçekler...

Ne diye, bunca hediye!

Ölümler bitecek diye...

Ağlayanlar gülecek diye...

Sen hâlâ kışta mısın!

Vesveli, yokuşta mısın!

Çok korkmuştun ölümlerden, kışlardan;

Artık şiirler oku; bahardaki nakışlardan.

Cennet diye bir yer var; olmasa gelir mi bahar!

Çekirdek; çiçek olmuş; ben dirilmişim; ne var!

*

DENİZİN GÖZYAŞLARI 

Çok susamıştı deniz.

Ve aşk gibi dalgalanıyordu.

Dudakları şerha şerha yarılmıştı.

Bir an göz göze geldik.

Koca deniz...

Sırıl sıklam ağlıyordu.

*

ARAMAK:

Varış yok burada; her nefes arayış...

*

MAYIS KOKUSU

Her yan bir mayıs, bir mayıs!

Gölgeler, meyveler mayıs kokuyor.

Her şeye iğde kokuları sinmiş gibi...

Eskimişlikler silinmiş gibi...

*

GÖLGE

Aldanış mı? Dünyayı ebedî sanış... Ölümü unutuş... Ki mevsimler durmuyor yerinde...

Dünya da gölge, sen de...

*

MEVSİM-İ AŞK

Aşk ve gözyaşı...Yan yana gezer hep.

Gözyaşları aşkın nisan yağmurlarıdır; solmasın diye mevsim-i aşk...

*

Alttakiler yıllar sonra elime geçti. Okuduğum bir hikâye kitabının son sayfasındaki boşluk "boş" kalmasın diye yazdıklarımdan... (Bazı yerlerini tamirleyerek...)

*

SABAH SERİNLİĞİ

Bu sabah hava güzel... Kuşlar nasıl da konuşuyor. Ta karşımdaki bulutlara güneşin kızıllığı vurmuş. Her "zaman" gibi yine ilk... Seni düşünüyorum. Bir ürperiş... Bir titreyiş… Üşüyorum. Bu sabah hava güzel... “Yaşamak… yeniden doğmak..." diyorum.

21 MAYIS 1982

(Yıllar, yıllar... şaka gibi nasıl da uçmuş!)

*

HAYAT VE ÖLÜM

Hayat çok gürültülü;

Ölüm çok sessiz.

Çok az duyarız hayatı;

Ölümü herkes duyar.

*

RÖPORTAJ

S: En sevdiğiniz fotoğraf?

C: Hürriyet…

S:En sevmediğiniz?

C: İstibdat 

*

RÜYA

Bir rüya ise dünya…

Rüya bitince başlıyor hayat.

*

MAYIS GÜLLERİ 

Hayatı gördün işte! Bir ucu ayrılık... Bir ucu ölüm... Hangi hırs, hangi savaş… Dönelim yol yakınken.

Çocukça işler… desem… değil…

Çocuklar bile gülecek bize…

Neyse…

Mayıs güllerini koklayalım.

*

BAHAR PENCERESİ

Bahçemizdeki ayva ağacı üşenmedi; bu sene de çiçek açtı. İncesine, uzununa, ufak tefek... Önce yapraklar, sonra yavaştan tomurcuk... Bir sabah baktım ki... açılıp saçılmış. Zor taşır meyvesini; dalları ince... Ne zaman baksam pencereden... çocukça, nazikçe, şiirce... Evet... ayva çiçek açtı; yaz geliyor. Bu nasıl bir sanat, bir canlı tablo böyle! Bu yapraklarda ne çok yazı öyle... Oku, oku... bitmiyor.

Ey Nakkaş! Gözlerime bu sofrayı serdin ya... Teşekkürüm, tefekkürüm yetmiyor

Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasiye hava ve su gibi muhtacız

    New York her yıl 1 ila 2 milimetre çöküyor

    MSB'den Yunanistan'a "Pontus" cevabı

    'Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşmasında ortak anlayışa yakın'

    Türkiye’de çocukların okuma başarısı arttı

    İnsanlar sağlıklı yaşamak için çok yorgun

    Google milyonlarca hesabı silecek

    'Kendi paramızı çekemiyoruz'

    YSK, kesin seçim sonuçlarını açıkladı

    Nisan ayında 8,1 milyar dolar faiz ödendi

    Gözler Japonya'daki G7 Zirvesi'nde

    'İkinci el'de en çok hangi markalar ilgi gördü?

    Yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy verme işlemi başlıyor

    Türkiye’nin yeni yüzyılını kimse karartamayacak

    DP Sözcüsü Çevik: Durmadan çalışmalıyız

    Bahçeli’den Oğan’a: Siyaseti at pazarına çeviren aciz

    Almanya'da koalisyon hükümeti vatandaşlık yasası reformunda anlaştı

    Harkiv'de sivillerin harabeye dönen altyapının olduğu alanlarda yaşam mücadelesi

    IEA Başkanı Birol G7 liderlerine küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak için gerekenleri anlatacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir “meşveret” kararı üzerine
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey Millet İttifak’lılar!..
    Genel

    Demokrasiye hava ve su gibi muhtacız
    Risale-i Nur'dan

    Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse...
    Ahmet BATTAL

    Anlaşma, uyuşma ve mutabakat
    Muzaffer KARAHİSAR

    Risale-i Nur hakkında bir muhavere
    Feyzullah ERGÜN

    Hücredeki saklı evren -3
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’un Ali Osmanları - 4
    Hüseyin Kıymık

    İhtiyarlık
    Cevher İLHAN

    “Provokatif yardım” paylaşımları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.