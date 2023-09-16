Kafama takılanlar

NEDEN?

Neden birçok şey göstermelik, sanal, banal?

Neden hocalar kürsüde, hutbede hür değil?

Neden öğretmenler soruşturma açılır mı korkusuyla ders anlatır?

Neden tebessümlerin bile sahtesi var?!...

Neden bankalar paradan para kazanır?!...

Neden beş kişi tıka basa doyar da doksan beşi bakar?

Neden öğretmenlerin maaşı, naaşını kaldırmaya yetmez?

Neden kul kula kul olur?

SOR(MA)MAK:

Aldığın her nefesin farkında mısın? Şu an dolunayın, yıldızların... Hayatın ve ölümün... Yoksa bir gürültüde kayboluyor musun?!... Diplomanın ve paranın; sadece "diploma ve para" olduğunu; bu ikisi olmadan da "insan" olunabileceğini... biliyor musun? Yoksa seni yormak için kurulmuş oyunların tezgahına mı geliyorsun? Bunları sormuyorsan... "sor" diye sordum! Sorusuz hayatın cevabı da olmaz ki...

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SAİD NURSÎ’NİN SEPETİ:

(DÜNYA SEPETE SIĞAR)

Bu israfa son vermezsek; sonumuz olacak gibi... sapasağlam evler, yollar, camiler yıkılıp niye yenisi yapılır! Paramız çoksa dağıtalım. Yık yık yap; nereye kadar? Ha, Said Nursî'nin bütün dünyası şu benim bahçeye çıkarken koluma taktığım sepete sığacak kadarmış. Bu sepetiyle beş bin sayfa kitap yazmış. Bunca israfla biz ne yaptık, ne yazdık? Aynaya bakmaya cesaretim yok; sizin varsa bilmem!

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KİTAP YA DA KİTAP:

Türkiye'de bin kişiye 7 kitap düşüyormuş. Kitap, ihtiyaç sıralamasında 222. sıradaymış. Konuşacak ne kaldı; kelimemiz yok!

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HOCA NASRETTİN ALIŞVERİŞİ:

Kaliteli eğitim demek; kaliteli kadro demektir. Vasıflı öğretmen azın azı olduğuna göre; her köşeye okul kondurmak dostlar alışverişte görsün hesabı... Benden söylemesi...

ÖLÜ HAYATLAR MÜZESİNDE

Cahiller çok cesur…

Şairler susmuş.

Bu yol nereye?

Ümidim gitme yanımdan.

Canımdan can gidiyor.

Darmadağın bir kuş yuvası gibiyim.

Ne desem, olmuyor.

Kör, sağır, dilsizlik gecesi…

Aşksızlığın bütün lekeleri.

Duyuyor musun şu suskunluğu!

Ölü Hayatlar Müzesi’ndeyiz…

Lütfen, bütün insanlığınızı unutunuz(!)

Bir kıyamet sahnesi provası mı!

Bütün besteler, renkler, yüzler aynı mı!

Ben böyle bir dünya yaşamadım.

Yok; öyle değil, diyorlar da öyle!

Söyle söyle nafile…

Dolap, cambazlık, yalan cehennemi ve hile…

Bile bile bir uçurum bu!

Betona, demire, esarete teslim bir dünya…

Nasılsın, iyi misin; rüzgâr var mı oralarda?