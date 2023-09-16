"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kafama takılanlar

Ali HAKKOYMAZ
16 Eylül 2023, Cumartesi
NEDEN?

Neden birçok şey göstermelik, sanal, banal?

Neden hocalar kürsüde, hutbede hür değil?

Neden öğretmenler soruşturma açılır mı korkusuyla ders anlatır?

Neden tebessümlerin bile sahtesi var?!...

Neden bankalar paradan para kazanır?!...

Neden beş kişi tıka basa doyar da doksan beşi bakar?

Neden öğretmenlerin maaşı, naaşını kaldırmaya yetmez?

Neden kul kula kul olur?

SOR(MA)MAK:

Aldığın her nefesin farkında mısın? Şu an dolunayın, yıldızların... Hayatın ve ölümün... Yoksa bir gürültüde kayboluyor musun?!... Diplomanın ve paranın; sadece "diploma ve para" olduğunu; bu ikisi olmadan da "insan" olunabileceğini... biliyor musun? Yoksa seni yormak için kurulmuş oyunların tezgahına mı geliyorsun? Bunları sormuyorsan... "sor" diye sordum! Sorusuz hayatın cevabı da olmaz ki...

*

SAİD NURSÎ’NİN SEPETİ:

(DÜNYA SEPETE SIĞAR)

Bu israfa son vermezsek; sonumuz olacak gibi... sapasağlam evler, yollar, camiler yıkılıp niye yenisi yapılır! Paramız çoksa dağıtalım. Yık yık yap; nereye kadar? Ha, Said Nursî'nin bütün dünyası şu benim bahçeye çıkarken koluma taktığım sepete sığacak kadarmış. Bu sepetiyle beş bin sayfa kitap yazmış. Bunca israfla biz ne yaptık, ne yazdık? Aynaya bakmaya cesaretim yok; sizin varsa bilmem!

*

KİTAP YA DA KİTAP:

Türkiye'de bin kişiye 7 kitap düşüyormuş. Kitap, ihtiyaç sıralamasında 222. sıradaymış. Konuşacak ne kaldı; kelimemiz yok!

*

HOCA NASRETTİN ALIŞVERİŞİ:

Kaliteli eğitim demek; kaliteli kadro demektir. Vasıflı öğretmen azın azı olduğuna göre; her köşeye okul kondurmak dostlar alışverişte görsün hesabı... Benden söylemesi...

ÖLÜ HAYATLAR MÜZESİNDE 

Cahiller çok cesur…

Şairler susmuş.

Bu yol nereye?

Ümidim gitme yanımdan.

Canımdan can gidiyor.

Darmadağın bir kuş yuvası gibiyim.

Ne desem, olmuyor.

Kör, sağır, dilsizlik gecesi…

Aşksızlığın bütün lekeleri.

Duyuyor musun şu suskunluğu!

Ölü Hayatlar Müzesi’ndeyiz…

Lütfen, bütün insanlığınızı unutunuz(!)

Bir kıyamet sahnesi provası mı!

Bütün besteler, renkler, yüzler aynı mı!

Ben böyle bir dünya yaşamadım.

Yok; öyle değil, diyorlar da öyle!

Söyle söyle nafile…

Dolap, cambazlık, yalan cehennemi ve hile…

Bile bile bir uçurum bu!

Betona, demire, esarete teslim bir dünya…

Nasılsın, iyi misin; rüzgâr var mı oralarda?

Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasimizin kara günü

    Dijital beceri eksikliği işimizden edebilir

    Emekli huzurevine sığındı

    Enflasyon düşecekse büyümeden fedakarlık yapalım

    'İstediğimiz gibi bitmedi, Afganistan’da savaşı kaybettik'

    Finlandiya da Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı

    Depremzedeye eşya yardımı unutuldu

    Wagner, İngiltere tarafından 'resmen' terör örgütleri listesine alındı

    Marmara’da durum vahim! - İstanbul'da barajlar alarm veriyor

    Madımak davası zaman aşımına uğradı

    Çay zamları da vatandaşı zorluyor

    Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

    Kocaeli - Gölcük'teki kazada işçi servisinin çarptığı anne ve kızı vefat etti, 6 kişi yaralandı

    9 kişide Eris varyantı görüldü

    Dünya için harekete geçme zamanı

    Fas’ta can kaybı 3 bine yaklaştı

    Oslo, İsrail’e hizmet ediyor

    'Tam bir 'tsunami'ydi'

    Mallara serbest dolaşım, üretene vize engeli

    En Çok Okunanlar

    Yasemin YAŞAR

    Evden giden ailelerin elden giden çocukları
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, kalbe iman hali telkin ediyor
    Mehmet KARA

    Duâlarla anıyoruz
    Sebahattin YAŞAR

    Gençleri anlamak zor değil
    Genel

    Demokrasimizin kara günü
    Ahmet BATTAL

    AB, mafya operasyonları ve hukuk devleti
    Cihat ERDOĞ

    İlim ve iman
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Denk bütçe uzmanı: Hasan Polatkan
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Gıpta damarını tahrik etmemek” ne demektir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.