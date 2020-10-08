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8 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Ailede hoşgörü, geçinmenin köprüsü

Ali Rıza AYDIN
08 Ekim 2020, Perşembe
İnsanların sosyal hayatında, yaşama biçiminde, bakış açısında kayda değer büyük değişiklikler olduğu inkâr edilemez bir gerçek.

Bu cümleden olarak, erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere; dahası, özellikle genç eşlerin birbirine bakış açıları da sanırım bir hayli değişti.  

2018 istatistiklerine göre, Türkiye’de bir yıl içinde boşanan çiftlerin sayısı 142 bin 448.  

İşte, sana, değişimin levhası! 

Bir defa, tahammülün sınırları daraldı. Tahammülden murat, kadın ve erkek olmak üzere iki insanın birbirlerine tahammül etmelerinden ibaret değil. Tarafların aileleri de birer taraftır. Onları yok farz edemezsiniz.  

Bir hanede saadet, eşlerle sınırlı değildir. Her biri, birbirinin sevdiklerini de sevmesi; sevmese bile, en azından, saygı göstermesi gerekir. Bu davranış, huzurun inşasında bağlayıcı çimento! 

İşte, bunun için, “Bir göz hatırı için çok gözler sevilir” 1 sözü, kayda geçmiş bir sözdür. Taraflardan birisi, diğerine; “Seni seviyorum, ama ananı babanı; aile efradını sevmiyorum” diyecek olsa, ortalıkta, havanın ne kadar soğuyacağı malûm… 

“Yuvayı dişi kuş yapar” atasözünden hareketle, “şefkat kahramanı” 2 ev hanımlarına, evlerini “yuva” yapma hususunda bazı işler düşüyor. 

Çünkü kadın sadâkatin, nezaketin, nezahetin, inceliğin sembolü! Çünkü kadın, hânelerin dirliğinin, birliğinin mimarı. 

Bütün bu değerleri göz ardı edenler de yok değil. 

Bir başka yazımızda da temas ettiğimiz gibi; maalesef günümüzde bazı hanımların dillerine doladıkları “ekonomik özgürlük” ya da “ayakta durma” gibi maksadını aşan sözler var ki, bu hevesin her biri geçimin, dirlik düzenin temeline konulacak dinamit! 

Bu da işin başka yönü… Bakınız, güngörmüş, tecrübeli bir anne evlâdına ne diyor: 

“Kızım hâline razı ol! Yani kocan yenilecek giyilecek her ne getirirse kabul et. Zira kalp rahatlığının ilk şartı kanaat ve hâline razı olmaktır. Kocana itaat ederek konuş, itiraz ve isyan ederek değil. Efendinin göreceği yerlere dikkat et ve ehemmiyet ver, sakın çirkin bir şey gözüne çarpmasın. Kokusu olabilecek yerleri kolla, hassasiyet göster, daima güzel kokulu durmasını temin et.  

“Yemeğini ve yatağını vaktinde hazırla, geciktirme. Uyuyacağı vakti geciktirme. Âdeti ne zamansa o zamanda yemeğini ve yatağını hazırla. Mal ve eşyasını korumada titizlik göster.

“Akraba ve yakınlarına hürmette kusur etme. Kocanın hısım-akrabasına hürmet etmek, anlayışlı ve tedbirli olmaktan ileri gelir. Efendinin sırrını sakın kimseye duyurma. Eğer duyuracak olursan itimadını kaybeder, sen de ondan emin olamazsın. O kederli olduğu zaman, neşeli olmaktan; neşeli olduğu zaman da kederli görünmekten çekin.” 3 

Unutulmamalıdır ki huzur, huzurlu insanların bulunduğu mekânlarda bulunur. 

Dipnotlar: 

1- Said Nursî, Mektubat, 255. 

2- Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, 292.  

3- Ahmet Şahin, Aile Hayatımız, 8. 

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