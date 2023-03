Safa geldin Kur’an Ayı, Gufrân Ayı Ramazan

Bugün, ayların incisi; Ramazanın, birincisi!

Ne devlet ki, Rabbimiz bizleri bir İslâm memleketinde, Müslüman ananın babanın evlâtları olarak yaratmış; bizi, paha biçilmez insanî ve İslâmî değerlerle donatmış.

İslâm’la şerefyâb olabilmenin beş şartından biri ve onunla, Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı Şehr-i Siyam arz-ı endam eyledi.

Rahmet ve bereket ayı hoş geldin, safalar getirdin.

Bu dünyada rızkı tükenenlere yeni bir ramazan yok. Bizi bu günlere eriştiren Cenab-ı Hakka binler hamd ü senâlar olsun.

Âlemlerin Rabbi, “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun”1 buyuruyor.

Tutulması bir Emr-i İlâhî olan Ramazan orucunun korunma ve arınma vesilesi olduğu, Kitapta şu şekilde ifade edilmektedir: “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz”2

Enes (ra)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, “Ramazan ayına bu ismin verilmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir”3 denilmektedir.

Demek Ramazan ayı yenilenme, temizlenme mevsimi. Öyle olunca, bu kıymetli zamanların gündüzünün olduğu gibi, gecesinin de kadrini bilip, her anını lâyık-ı vechile ihya etmek gerekir.

Zira gönüller sultanı Peygamber Efendimiz (asm); “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan ayının gecelerini ibadetle ihya ederse geçmiş günahları affolunur”4 diyor.

Geceden bahsedince, sahuru anmamak olmaz:

Hadis-i şerifi, Âmr ibnü’l-Âs rivayet ediyor: “Bizim orucumuzla Ehl-i Kitabın orucu arasındaki fark sahura kalkmaktır.”5

Burada önemli olan kalkma fiili. Bu geceleri fırsat bilip evradla, ezkârla, ibadetle gecenin sekînetini ve sahurun faziletini ruhumuza massederek, birkaç saat de olsa dünyamızla baş başa, Mevlâ’mıza müteveccih yaşamak.

Risale-i Nur’da, Ramazanın “Kudsî, ebedî ve kârlı bir ticaret” olduğu ifade edildikten sonra; “Ramazan-ı Şerifte her bir harfin on değil, bin; ve Âyetü’l-Kürsî gibi âyetlerin her bir harfi binler; ve Ramazan-ı Şerifin Cumalarında daha ziyadedir”6 müjdesi yer almaktadır.

Bu ay, müminlerin şahsi çalışmalarının, ibadetlerinin yanı sıra, hayır hasenat yapmanın, zekât vermenin ve tasaddukta bulunmanın önemi, “En faziletli sadaka, Ramazan’da verilendir”7 hadisiyle ifade edildiği gibi; Ramazanda ikram etmenin ehemmiyet arz ettiğini de, Efendimizin (asm) şu hadis-i şeriflerinden anlamaktayız:

Hadis-i şerif, Abdullan bin Zübeyr (ra)’tan mervî: (Peygamberimiz bir iftar ziyafetinde) “Oruçlular yanımızda oruçlarını açtılar; iyi kimseler yemeklerini yediler. Melekler de Allah’tan günahlarınızı bağışlamasını dilediler.”8

Görüldüğü gibi, Ramazanın her zamanı, her anında; rızâ-yı Bârî adına yapılan her iyilik her amel dünyamıza nur saçar, kurtuluşa yol açar.

Bu cümleden olarak;Ebû Hüreyre (ra)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz (asm), “ Üzerinden Ramazan gelip geçtiği hâlde günahları bağışlanmayan kimsenin burnu yerde sürtülsün”9 ikazında bulunuyor!

Gün, bugün; yarın olduğunda, dün!

Bugün, bugüne erişemeyenleri derhâtır ettiğimizde, meselenin ehemmiyeti, durumun ciddiyeti açıkça anlaşılıyor olmalı.

Âhir kelâm: Bir defa daha, Rabbimize, binlerce hamd ü senâlar olsun; çünkü varız; varlığından haberdarız.

Dostlarım! Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.

Hânelerinize, rahmet; sofralarınıza bereket dolsun.

Dipnotlar: 1- Bakara Suresi, 185. 2- Bakara Suresi, 183. 3- Camiü’s-Sagîr, 2: 671 (Muhammed bin Mansur’dan). 4- Tirmizî, Savm, 83. 5- Müslim, Siyem, 47; Müsned, 4: 197. 6- Said Nursî, Mektubat, 391. 7- Camiü’s-Sagîr, 1: 356 (Tirmizî, Zekât, 28). 8- Age,1: 361 (Ebû Davud, Et’ime, 54; Müsned, 3: 138). 9- Age, 3: 1044 ( Müsned, 2: 204).