"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Selâm, kelâmla olur

Ali Rıza AYDIN
20 Şubat 2020, Perşembe
İnsanların birbirleriyle karşılaştıklarında kullandıkları yakınlık, dostluk, saygı ifade eden söze selâm”; esenlik ifade eden bu sözleri birbirlerine söylemelerine de “selâmlaşma” denir.

Selâm sözcüğü, yeri geldikçe, birçok makamda ve manada kullanılabiliyor.

Meselâ: Birisiyle bir başkasına “selâm göndermek”; bir kimseye, gönderilenin “selâmını ulaştırmak”; araları açmak, ahbaplığı bozulmak ve hiç konuşmamak manasında, “selâmı (sabahı) kesmek”; gördüğü bir iyiliğe mukabil olarak kendisine büyük bir iş yüklenmesi manasında, “selâm verip borçlu çıkma” hâli; bir büyüğe, bir üste saygı manasında, “selâm durmak”.

 Ve nihayet, saygım, esenlik dileklerim ona olsun makamında, Yunus Emre’nin, “Biz dünyadan gider olduk / Kalanlara selâm olsun” 1 dediği gibi, gönülden “selâm etmek”.

Selâm, “Dünyadan ve ahiretten emin olmak isteyenleri ve kurtuluşa ermek dileğinde bulunanları, kurtuluşa erdirecek olan” 2 manasında, Allah’ın (cc) esmâü’l-hüsnâsından biri olduğu gibi; Cennetin bir adı da, (barış ve esenlik yurdu) manasında, “Daru’s-Selâm” dır. 3

Melekler, Cennet bekçileri oldukları ve Cennete giren mü’minlere selâm verecekleri gibi, mü’minler de Cennette birbirlerine selâm vereceklerdir. 4

Dinimiz, Müslümanları birbiriyle kardeş etmiş ve kardeşliğin gereği olarak da bazı görevler yüklemiştir. Bu görevlerden biri de selâmlaşmaktır.

Selâm, hem mü’minlerin birbirine duâsı; hem de, İslâm’ın alâmetlerinden biridir.

“Selâm, insanı insanların şerrinden korur; selâma mukabele eden kimse selâmetini teminat altına almış olur.” 5

Cenab-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’de, “Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı ile karşılık verin” 6 buyrulmaktadır.

İslâmî uygulamada selâmlaşma, taraflardan birinin diğerine “Selâmün aleyküm” (selâm, esenlik ve güven sizin üzerinize olsun) demesi; diğerinin ise “Ve aleyküm selâm” (sizin üzerinize de selâm, esenlik ve güven olsun) şeklinde cevap verilmesi ile gerçekleşir.

Selâma daha iyisiyle karşılık vermek ise, “Selâmün aleyküm” diyene, “Ve aleykümselâm ve rahmetullah” şeklinde; “Selâmün aleyküm ve rahmetullah” diyene de, “Ve aleyküm selâm ve rahmetullahi ve berekâtuhu” şeklinde karşılık vermektir.

“Es-selâmü aleyküm ve rahmetullah” demek suretiyle başın sağ ve sol omuzlara çevrilerek namazı bitirmek ise, selâmın ibadet içindeki uygulanış hâlidir. Namazlardan sonra okunan hadis; “Allahümme ente’s-Selâmû ve min ke’s-Selâm…” (Allah’ım! Sen selâmsın ve selâmet de Sendendir) 7 manasına gelmektedir.

Selâm vermek sünnet, selâm almak ise farzdır.

Sünnet olan davranış biçimi ise, yürüyenin oturana, bineklinin yayaya, küçüğün büyüğe selâm vermesidir.

Hutbede, yüksek sesle Kur’ân okurken, ders okurken-okuturken, ezan ve kamet esnasında selâma cevap verilmez. 

Kaynaklarda, İslâmî manadaki selâmın lâfızla yani sözle ifade edilmesi gerektiği; sırf işarete dayalı selâmlaşmanın İslâm’da yeri olmadığı ve hiçbir şey söylemeden sadece başını eğerek ya da eliyle işaret ederek selâm veren kimseye “Ve aleyküm selâm” demek mecburiyeti bulunmadığı ifade edilmektedir. 8

Selâm, esenlik ve güven hepinizin üzerinize olsun.

Dipnotlar:

1- M. Tatçı, Yunus Emre Divanı, 243. 2- Haşr Sûresi, 23. 3- En’âm Sûresi, 127. 4- A’raf Sûresi, 46; Zümer Sûresi, 73. 5-Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, 365. 6- Nisa Sûresi, 86. 7- Müslim, Mesacîd, 135-136. 8- Nevevi, El-Ezkâr, 221.

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, konteyner sınıfa da el koydu!

    HSK, Gezi davasında beraat kararı veren hakimler hakkında inceleme başlattı

    Bir insani kriz de Zambiya'da!

    Çin vatandaşlarının Rusya'ya girişi yasaklandı

    Yeni tip koronavirüs İran'a da sıçradı

    BM, Hafter'i "güçlü bir şekilde" kınadı

    'ABD müzakere masasına oturacak'

    Türkiye genelinde serin ve yağışlı hava kapıda

    Libya, Hafter'le ilgili tüm müzakereleri askıya aldı

    Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Türkiye açıklaması

    'Macron'un sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır'

    Asırlardır devam eden, birlik ve bereberlik sembolü bir gelenek...

    Şanlıurfa ''İslam Dünyası Turizm Başkenti'' seçilmek istiyor

    Trablus Limanı'na Hafter milislerinden ikinci saldırı

    'Gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil'

    23. haftanın kritik maçlarını kimler yönetecek?

    Bahçelievler'deki riskli binalar yıkılıyor

    BM Genel Sekreteri Guterres'den mülteciler için âyetli mesaj

    Yasalar âdil ve tarafsız uygulanmıyor

    Darbe korkutmacası ters teper

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuka direniş Gezi’de de çöktü
    Cevher İLHAN

    OHAL Komisyonu fiyaskosu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zübeyir’in uykusuz geceleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz olmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ın köşe yazarlığı yaptığı gazeteler ve Yeni Asya (1)
    Süleyman KÖSMENE

    Dinimizde kadınların statüsü zor mudur?
    Ahmet BATTAL

    Utanç ve gurur duyduk…
    Mikail YAPRAK

    Bir elli yıl daha göreceklere selâm olsun!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.