Yarıyıl tatili vesilesiyle gençler şehirlere dağıldı.

Risale-i Nur talebesi olmak için çabalayan gençler ise okuma programına koşturlar. Şanlıurfa’nın meşhur “Pazar Gençleri” okuma programı için rotası, çoğunun ilk defa gideceği Nevşehir olarak belirlendi. Bütün hazırlıklar yapıldı ve yola çıkıldı. Öğreciler ve öğretmenler kendi tatillerinden, arkadaşlarından ve birçok şeyden feragat edip bu programa katıldı.

Yolda bütün öğrencilere ders niteliğinde bir olay yaşandı. Öğrencilerden sorumlu abilerin birinin yolun ilk kısmında arabası arızalandı. Bu can sıkıcı hadiseye rağmen abimiz hizmetten geri kalmadı ve arabasını bırakıp otobüs ile gelerek programa katıldı. Toplamda 5 gün süren bu programda Nevşehir okuyucularının takdire şayan tavrı Şanlıurfalıları hayran bıraktı. Gençler sadece okumaya odaklandılar. Bu da daha verimli bir program olmasına vesile oldu. Allah’ın rahmeti ile kar yağması gençler için programı daha bir zevkli hale getirmişti. Programın son gecesi kapanış programı cemaatle birlikte yapıldı. Her bir abi bir talebeye hediyesini takdim etti. Gece Urfa klasiklerinden çiğköfte ziyafeti de programın en güzel detaylarından biriydi. Nevşehir’e en içten dualarını gönderen Şanlıurfalılar ömür boyunca unutulmayacak hatıralar ile evlerine döndüler.