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1 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

İnsanlığın büyük problemi “adaletsizlik”

Ali Tahir Ünverdi
01 Ekim 2023, Pazar 00:10
Bu hafta sezonun ikinci Pazar dersi için evimizden çıktık. Tatlı bir heyecan var içimizde. Çünkü bu derslere adaptasyon konusunda kolaylık sağlayan etkinliklerden favorimiz olan futbol müsabakası olacak.

Derse gittiğimizde ufak bir sürpriz ile karşılaştık. Yeni bir abimiz dersimize gelmişti. Hemen tanıştık Ali abiyle. Kendisinin alanı hukuk ve adalet idi. Konumuz da insanlığın temel öğelerinden “adalet”. Ders genel itibari ile çok dikkat çekti. Gördük ki, adaletin temas etmediği hiç bir şey yok. Yani her şey adalet ile ilgili. Düşünsenize, muhatabınızla konuşurken onun anlayabileceği seviyedeki kelimelerle konuşmak bile adaletin içinde. Dikkatimi çeken kısımlardan size de bahsetmek isterim.

Adaletsizlik insanlığın temel problemlerinden biri. İnsanlar, yöneticiler, idareciler adaletli davranmıyor. Yetimin, yoksulun hakkı gözetilmiyor. Herkes birbirine acımasızca davranıyor. Bunu görebilmek Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatına bakmamız yeterli. Vatanında gördüğü adaletsiz, hukuksuz muamele adalet dağıtıcıları için bir utanç kaynağıdır.

Adaletin önemli bir özelliği de kuralların herkese aynı uygulamasıdır. Yani herkesin kanun önünde eşit olmasıdır. Kişinin makamı, soyu, gücü vb. farketmeksizin o kuralların uygulanması adaleti adalet yapan unsurlardan biridir.

Dersimiz güzel geçti, güzel sorular soruldu ve cevaplar verildi. Durum onu gösterdi ki, adalet dersi bitmedi ve bitmeyecek. İnsan varolduğu sürece hep adalet ve adaletsizlikler gündeme gelecek.

Dersten sonra halı saha maçı için sahaya doğru yola çıktık. Adaletin tecelli ettiği güzel bir maç oldu. Çok çalışan ve kurallarına uygan kazandı. Yani güçlü olan değil, hak eden kazandı. Adalet budur işte dedik.

“Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder; hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir.” (Nahl-90)

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