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4 ŞUBAT 2024 PAZAR - YIL: 54

Rusya’nın Planları: NATO ile sınır çatışmasına dönüşüyor olabilir mi? -1

Aytekin COŞKUN
04 Şubat 2024, Pazar
Rusya-Ukrayna savaşının kazananı ya da kaybedeni yok gibi.

Cephede zaman zaman Rusya veya Ukrayna’nın etkin olduğu görüşü hâkim. AB ülkeleri savaşın yayılmaması için ellerinden geldiğince ki, Almanya bu konuda en ağır yükü çekiyor, yardım ediyorlar. Almanya’nın Kuzey Akım 2 doğalgaz sevkiyatı projesinden milyar EURO kaybı ile birlikte savaşın faturasının yüklü kısmı da ona çıkarılmış durumda. Bu yüzden Almanya tedirgin konumda. Alman gazetesi Bild, Savunma Bakanlığı’na ait bazı yazışmaların kriptolarını basınla paylaştığında NATO, ABD ve AB’nin işbirliği yapmalarının zorunlu olduğu sonucu kamuoyuna yansıdı.

Almanya, Putin’in 2025 yılı baharında NATO ya da üye bir devlete saldırı hazırlığında olduğu noktasında, Brüksel’deki NATO karargahında, Genelkurmay Başkanlarının toplantısının ardından, NATO Askeri Komitesi Başkanı Oramiral Rob Bauerın söylemini paylaştı. NATO tatbikatı öncesinde böylesine kritik bir uyarı önemliydi. AB ülkelerinin gelecekte Rusya ile savaşa hazırlanması gerektiğini söyleyen Bauer, sivillerde dahil olmak üzere tüm aktörleri, savaşa hazır olmaya çağırdı. Ayrıca, barışın garanti olmadığı ve beklenmeyeni beklememiz gereken bir çağdayız, şeklinde ifadeler kullandı. NATO’nun en üst düzey askeri komutanlarının toplantısında bu görüşlerin ortaya çıkması ve Almanya’nın en köklü gazetesi olan Bild tarafından kamuoyuna sızdırılması, beklentiyi pozitif hale getirdi.

Bu belgelerde, Putin’in dokuz aşamalı bir varsayım planından söz ediliyor. Almanya’nın böyle bir bilgiyi sızdırmasının altında, böyle bir gelişmeyi önlemek ya da Rusya’ya komşu NATO üyesi ülkeleri uyarmak olabilir. 

Ukrayna savaşı, Rusya ile NATO’nun arasını iyice açmış durumda. NATO Ukrayna’ya, Rusya’ya rağmen silah yardımında bulunurken, Avrupa’da Kiev’e en büyük destek Berlin’den geliyor. Cepheden gelen bilgilerde, mühimmat, gıda ve donatılarda eksiklikler, savaşın seyrini her an değiştirebilir boyutta. Ukrayna için savaşan paralı askerlerin paralarını alamaması büyük sıkıntı oluşturuyor. Ayrıca mühimmat sevkiyatının yetersiz oluşu, depoların kritik seviyelere düşmüş olması da önemli. Bu yüzden Rusya tarafından ani ve baskın saldırı ihtimali yüksek olarak algılanıyor. ABD ve AB ülkeleri kendi envanterinde bulunan bir çok askeri mühimmatı Ukrayna’ya gönderdiler fakat kendileri aynı duruma düşmemek için depolarını mühimmatla doldurma ihtiyacı hissediyorlar. Pentagondan yapılan açıklamada, Ukrayna’ya sevk edilen askeri mühimmatın envanterinin tutulmadığı, bu silahların başkalarının eline geçme ihtimalinin olması değerlendiriliyor, ayrıca Ortadoğu’ya ya da sıcak gelişmelere gebe yerlere sürüklenebilirler. 

Ayrıca Bild gazetesi, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı yayabilir ihtimalinden bahsediliyor. Finlandiya ve İsveç’in ardından Kuzey Baltık ülkeleri, Estonya, Letonya, Litvanya’nın da NATO şemsiyesi altına girme isteklerinin olabileceği, Rusya’nın bu ihtimali düşünerek, özellikle yandaşı Belarus ile birlikte bu ülkelerde iç karışıklıklar çıkarabileceğinden söz ediliyor. Özellikle batı yanlısı yöneticilerden ziyade Rusya yanlısı yöneticiler atanabilir ya da seçilmeleri organize edilebilir. 

İsrail-Hamas savaşı bölgede diğer farklı ülkeleri de savaşa çekebilir. İran’daki gelişmeler, Pakistan ile arasındaki sorunlu bölge olan Belucistan da sıcak saatler yaşanması. Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışma ihtimali... Fransa, savaşın çıkması için Güney Kafkasya’da özellikle Ermenistan’ı silahlandırıyor. Bir diğer gelişme Ortadoğu’da, Lübnan ve Mısır’da gelişen puslu hava. 

(Kaynak, AA)

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