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27 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

10 bin kişi gökyüzünü izledi

26 Temmuz 2022, Salı 20:00
Avrupa’nın en büyük teleskobunun bulunduğu Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) eteklerinde, 3 gün süren Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nde yaklaşık 10 bin kişi, teleskopların başına geçerek gökyüzünü izledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre etkinlik, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları himayesinde, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) katkılarıyla TÜBİTAK koordinasyonunda düzenlendi.

Gençlerle birlikte uzay gözlemi yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tamamlandığında Avrupa’nın en büyük teleskopuna ev sahipliği yapacak DAG’da açıklamalarda bulundu.

500 çadır kuruldu

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisini artırmayı hedefleyen Erzurum Gözlem Etkinliği’ne 71 ilden 1800 kişi katılım için başvurdu, katılan 600 kişi kurayla belirlendi. 3 bin 170 rakımlı Karakaya Zirvesi’ndeki gözlem alanına 500’e yakın kamp çadırı kuruldu. Etkinlik süresi boyunca alana yaklaşık 10 bin kişi giriş yaptı. Daha önce gerçekleştirilen Diyarbakır ve Van etkinliklerinde olduğu gibi Erzurum’da da halka açık bölümüne büyük ilgi gösterildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar, ülke genelinde rekor sıcakların yaşandığı bir dönemde geceleri sıfırın altında seyreden soğuk havaya rağmen üç gün boyunca uzayın derinliklerini keşfetti.

AA

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