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8 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

2019 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu

08 Ekim 2019, Salı 13:44
Nobel Fizik Ödülü, kainatın gelişiminin ve "Dünya'nın kainattaki yerinin" anlaşılmasına sundukları katkı nedeniyle bilim insanları James Peebles ile Michel Mayor ve Didier Queloz'a verildi

Nobel Fizik Ödülü, bu yıl kaiantın gelişiminin ve "Dünya'nın kainattaki yerinin" anlaşılmasına sundukları katkılardan dolayı üç bilim insanına verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden yapılan açıklamada, 2019 Nobel Fizik Ödülü'nün "fiziksel kozmolojideki teorik keşifleri" için Kanadalı fizikçi ve teorik kozmolog James Peebles'a, "güneş türünde bir yıldızın yörüngesinde dönen öte gezegen keşiflerinden" ötürü de İsviçreli astrofizikçi Michel Mayor ve İsviçreli gök bilimci Didier Queloz'a verildiği belirtildi.

Nobel Fizik Ödülü'nün karşılığı olan 918 bin doların yarısını Peebles'ın, diğer yarısını da Mayor ve Queloz'un alacağı ifade edildi.

Peebles, Mayor ve Queloz'un ödülü 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törenle teslim alacağı ifade edildi.

Nobel Fizik Ödülü

Nobel Fizik Ödülü, 1901'den bu yana her yıl fizik alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere veriliyor.

ABD'li fizikçi ve elektrik mühendisi John Bardeen, 1956 ve 1972 yıllarında iki kez Nobel Fizik Ödülü'nü alan tek bilim insanı olarak tarihe geçti.

Nobel Fizik Ödülü'nü bugüne kadar 3 kadın kazandı. 1903'te Polonya asıllı Fransız kimyager ve fizikçi Marie Curie, 1963'te Alman asıllı ABD'li fizikçi Maria Goeppert-Mayer, 2018'de ise Kanadalı fizikçi Dana Strickland ödülün sahibi oldu.

Nobel Fizik Ödülü'nü alan en genç bilim adamı Lawrence Bragg, babası William Bragg ile 1915'te ödüle layık görüldü. Lawrence, ödülü aldığında 25 yaşındaydı.

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AA

Etiketler: nobel
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