"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

2024'ün 6 ayında Türkiye'de 17 bin 343 deprem gözlemlendi

14 Temmuz 2024, Pazar 12:12
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'de 2024'ün altı ayında 17 bin 343 deprem meydana geldiğini bildirdi.

Özmen, yaptığı açıklamada, yılın ilk 6 ayındaki deprem verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin, bine yakın "deprem üretme potansiyeli olan diri fay" barındırdığını ve deprem aktivitesi yüksek ülkeler arasında yer aldığını belirten Özmen, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 1145 deprem gözlem ağı ile Türkiye ve yakın civarında meydana gelen depremler gece gündüz takip edilmekte, kayıt altına alınmakta ve kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır." dedi.

Deprem verilerinden yararlanarak depremin zamanı, büyüklüğü, yeri, derinliği, enlem ve boylamı gibi parametrelerin belirlenip kamuoyuyla paylaşıldığını ve veri tabanına kaydedildiğini belirten Özmen, bu verilerin analiz edilip istatistik yöntemleriyle incelendiğini ve gelecekte meydana gelebilecek depremlerin büyüklüğü ve hangi bölgelerde oluşabileceğinin belirlenmeye çalışıldığını aktardı.

Doç. Dr. Özmen, böylece ülkede deprem tehlikesinin ortaya konulduğunu ve deprem riskine karşı her türlü çalışmanın çok daha sağlıklı, etkin ve verimli şekilde yapılmasına katkı sağlandığını belirtti.

 "Ülkemiz günde ortalama 95 depremle sarsıldı"

Yılın deprem verilerini paylaşan Doç. Dr. Özmen, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde meydana gelen deprem verilerine göre, 2024'ün ilk altı ayında (1 Ocak – 30 Haziran) 94 tanesi 4,0-4,9 büyüklüğü arasında, 5 tanesi 5,0-5,9 büyüklüğü arasında olmak üzere toplam 17 bin 343 deprem meydana geldi. Bu depremlerin 3 bin 409'u ocak ayında, 3 bin 207'si şubatta, 3 bin 17'si martta, 2 bin 697'si nisanda, 2 bin 730'u mayısta, 2 bin 283'ü de haziranda oldu. Bu verilere göre geçen 6 ayda en fazla deprem, ocak ve şubat aylarında görüldü. Ülkemiz günde ortalama 95 depremle sarsıldı. Bu depremler nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı."

Özmen, yılın ilk altı ayında meydana gelen en büyük depremin, 18 Nisan'da 5,6 büyüklüğündeki Sulusaray-Tokat depremi olduğuna işaret ederek, Tokat'ta 5 kişinin yaralandığını, 20 ev ve iki minarenin yıkıldığını ve 283 binanın hasar gördüğünü, depremden etkilenen Yozgat'ta da 1 binanın yıkıldığını ve 169 binada hasar meydana geldiğini anımsattı.

En fazla deprem Malatya'da meydana geldi

Özmen, yılın ilk yarısında yaşanan depremleri il bazında da değerlendirerek, "2024'ün ilk 6 ayında en fazla depremin 3 bin 78 deprem ile Malatya'da meydana geldiğini görüyoruz. Bu ili sırasıyla 2 bin 599 depremle Kahramanmaraş, 1153 depremle Muğla, bin depremle İzmir, 814 depremle Adıyaman ve 645 depremle Çanakkale illeri izledi." bilgisini verdi.

Doç. Dr. Özmen, deprem risklerinin önlenmesi için 2003-2004 yıllarında dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, geçen yıl da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Deprem Şura"ları düzenlendiğini anımsattı.

Geçen yılki şurada depremin daha çok kentsel dönüşüm boyutuyla ele alındığına işaret eden Özmen, şunları kaydetti:

"Şuranın yeniden toplanarak, mevcut durumun, sorunların ve çözüm yollarının değerlendirilmesi ve deprem risklerinin azaltılması konusunda yeni bir yol haritasının belirlenmesi gerekir. Ayrıca kamuoyunda 'afetin anayasası' olarak kabul edilen ve 1959'da yasalaşan 7269 sayılı 'Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'da da düzenlemeye ihtiyaç var. Kanun, hem 65 yıl önce yasalaşan bir kanun olması hem de daha çok müdahale ve iyileştirme çalışmalarına yönelik olması nedeniyle zaman geçirmeden güncellenmeli veya sil baştan afet risk azaltma çalışmalarını önceleyen, yetki karmaşasını ortadan kaldıran, bütüncül bir bakış açısıyla eksiklikleri tamamlayacak şekilde ele alınmalıdır."

AA

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2024'ün 6 ayında Türkiye'de 17 bin 343 deprem gözlemlendi

    29 kişi hakkında gözaltı kararı

    ABD'de ve dünyada gündem silahlı saldırı: Trump'a nasıl bu kadar yaklaşabildiği soruşturuluyor - Trump: İnanmak güç

    Trump'a yönelik silahlı saldırı hakkında Biden'dan açıklama

    Trump'a silahlı saldırıda bulunan Thomas Crooks'un(20) kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu belirlendi

    En fazla sansür, yolsuzluk haberlerine

    'Gazze'de bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız'

    Bir yılın emeği bir kıvılcımla kül olmasın

    Emekliler perişan oldu

    Binlerce Filistinli kayıp

    Filistin için mücadeleye devam

    Eğirdir Gölünü kurtaralım

    Tacikistan’a “Yasaktan vazgeçin” çağrısı

    Enflasyon dengeleri bozdu

    Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'ya bir destek de AB'den

    "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı"

    Son 53 yılın en sıcak haziran ayını yaşadık

    İsraillilerin yüzde 72'si: Netanyahu istifa etmeli

    İşkenceciler değil, kurbanları yargılanıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yaşananlardan artık ders alalım ki...
    Ahmet BATTAL

    Yargıya gizli tanık prangası ve son mağduru
    Faruk ÇAKIR

    Nesiller kaybettiren zulüm
    Genel

    En fazla sansür, yolsuzluk haberlerine
    Mehmet KARA

    Kötü gidişin sorumlusu
    Risale-i Nur'dan

    Eğer şu milleti ciddî severseniz...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Cennetten gelen rahmet
    Sami CEBECİ

    Hırs gösteren zarara düşer

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.