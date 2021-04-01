4,5G ile birlikte cepten internet kullanımı 8 kat arttı

Mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran 4,5G teknolojisine geçişle birlikte cepten internet kullanımı 8 kat artarak 1 milyon 824 bin terebayta ulaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Pazar Verileri" raporundan derlenen bilgiye göre, Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 98,2 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 82 milyon 128 bin 104 mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmeti, Mart 2016 sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı. 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı.

Aralık 2020 sonunda 3G abone sayısı 4 milyon 330 bin 89'a düşerken 4,5G abone sayısı 75 milyon 860 bin 370'e yükseldi. Aralık 2020 sonu itibarıyla makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı da 6,4 milyona yaklaştı.

Mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran 4,5G hizmeti, 1 Nisan 2016 itibarıyla hizmete sunuldu.

Bu hizmetin başlamasıyla hem ses hem de internet trafiğinde büyük artış gerçekleşti.

2016 yılının ilk üç ayında 224 bin 945 terabayt olan mobil internet kullanımı, geçen yılın sonu itibarıyla 8 kat artışla 1 milyon 824 bin 46 terabayta yükseldi. Söz konusu dönemde 56,76 milyar dakika olan ses trafiği ise geçen yılın sonunda 302,6 milyar dakikayı buldu.