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24 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Apple, telefonları dinleyen İsrailli şirkete dava açtı

24 Kasım 2021, Çarşamba 10:48
Teknoloji şirketi Apple, kullanıcıları hedef alan İsrail merkezli NSO Group ve ana şirketine dava açtı.

İsrailli şirketin geliştirdiği casus Pegasus yazılımla, hedef telefon gözetleme cihazına dönüştürebiliyor, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Apple, yaptığı açıklamada, kullanıcılarını, geliştirdiği Pegasus casus yazılımıyla hedef alan NSO Group'a karşı hukuki mücadele başlatmanın yanı sıra şirketi bundan sonra Apple yazılımlarını, hizmetlerini ve araçlarını kullanmaktan men etmek üzere harekete geçtiğini belirtti.

Şirket, dava dilekçesinde NSO Group'un "kurbanlarının" araçlarını nasıl ele geçirdiğine dair yeni bilgilere yer verdiklerini ifade etti.

NSO Group'un "devlet destekli casus teknolojisiyle az sayıdaki kurbanının tüm hareketlerini gözleyebildiği" belirtilen açıklamada, gazetecilerin, aktivistlerin, muhaliflerin, akademisyenlerin ve devlet görevlilerinin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Apple'ın Yazılım Mühendisliği Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, "NSO gibi devlet destekli aktörler gelişmiş casusluk teknolojilerine milyonlarca dolar harcarken hesap verme sorumluluğu taşımıyorlar. Bunun değişmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Federighi şunları kaydetti:

"Apple araçları, piyasadaki en güvenli tüketici donanımı olsalar da devlet destekli casus yazılımlar geliştiren firmalar daha da tehlikeli hale geldiler. Bu siber güvenlik tehditleri çok az sayıda müşterimizi tehdit ediyor ancak tüm kullanıcılarımıza düzenlenen saldırıları ciddiye alıyoruz ve tüm kullanıcılarımızın güvende olması için güvenlik korumalarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz."

Apple'ın dava dilekçesinde, NSO Group'un FORCEDENTRY olarak bilinen ve sonradan giderilen bir güvenlik açığını kullanarak Apple cihazlarına Pegasus yazılımını yüklediği ifade edildi.

Dilekçede, NSO Group ve müşterilerinin, ulus devletlerin büyük kaynaklarını kullanarak, hedef aldıkları kişinin Apple ve Android cihazlarındaki mikrofonuna, kamerasına ve kişisel verilerine ulaşabildikleri belirtildi.

Apple ayrıca, FORCEDENTRY açığını bulan Toronto Üniversitesi araştırma grubu Citizen Lab ve Amnesty Tech gibi siber güvenlik üzerine çalışan gruplara 10 milyon dolar ve söz konusu davadan elde edeceği gelirin tamamını bağışlayacağını açıkladı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Apple, telefon, İsrailli şirket, dava
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