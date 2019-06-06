5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Greenpeace tarafından bir rapor yayınlandı.

Rapora göre, Avrupa’da havası en kirli 10 şehirden 8’i Türkiye’de. Greenpeace tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya genelinde hava kirliliğinin sebeplerinin başında kömür kullanımı geliyor. Çin’de hava kirliliği yüzünden insan hayatı ortalama üç sene kısalmış durumda. Çin’de kömür kaynaklı hava kirliliği sebebiyle her yıl yaklaşık 670.000 kişi vefat ediyor. Bu rakam Hindistan’da 80.00 ile 115.000 arasında değişirken Avrupa’da 23.300’e, ABD’de ise 13.200’e ulaşıyor. Açıklamaya göre, ulaşım sektörü giderek daha çok karbon emisyonuna sebep oluyor. 2050’ye kadar üç kat büyüyeceği tahmin edilen ulaşım sektörü bazı bölgelerde parçacık emisyonlarının Avrupa’da yüzde 30’undan, bazı bölgelerde ise yüzde 70’inden sorumlu.

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