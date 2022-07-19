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19 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Avrupa'da kuraklık alarmı

19 Temmuz 2022, Salı 11:37
Avrupa Birliği (AB) Ortak Araştırma Merkezi, Avrupa topraklarının yüzde 44'ünün kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Ortak Araştırma Merkezinin İngiltere'yi de dahil ederek hazırladığı temmuz raporuna göre, AB topraklarının yüzde 44'ü "uyarı", yüzde 9'u "alarm" seviyesinde kuraklık riski altında.

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. En şiddetli kuraklık, ülkenin kuzeyindeki Po Nehri havzasında görülüyor.

İspanya’da su rezervlerindeki doluluk oranının da son on yılın ortalamasından yüzde 31 düşük olduğu ölçüldü.

Portekiz’de de hidroelektrik enerjisi üretmek için kullanılan suyun son 7 yıl ortalamasının yüzde 50 oranında gerilediği tespit edildi.

Aşırı sıcaklar, özellikle Fransa, Romanya, İspanya, Portekiz ve İtalya’da tarımsal verimi olumsuz etkiliyor.

Gelecek aylar için de olumsuz hava tahminleri yapılırken, bu durum su arzını tehlikeye atıyor.

Kuraklığı azaltma stratejileri şu anda son derece önemli olsa da sorunun temel nedeni olan iklim değişikliği ve su döngüsünün bozulmasıyla mücadeleye önem verilmesi tavsiye ediliyor.

Kuzeyde de sıcak hava dalgaları görülüyor

Güney Avrupa ülkeleri günlerdir aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ederken, özellikle bugün itibarıyla hava sıcaklıkları Belçika, Almanya, İngiltere gibi ülkeleri de etkiliyor.

40 derecelere varan, hatta aşan sıcaklıkların tahmin edildiği bu ülkelerde çeşitli uyarılar yapıldı, önlemler alındı.

AA

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