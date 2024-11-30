Avustralya’da çocuklara sosyal medya yasağı yasallaştı

Avustralya, 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan yasayı kabul etti.

Yasa, Instagram Facebook ve TikTok gibi teknoloji devlerini, çocukların sosyal medyaya girişini engellemekle yükümlü kılıyor. Avustralya Parlamentosu yasama yılının son gününde, 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan yasayı yapılan uzun görüşmelerin ardından kabul etti. Yasa, Instagram Facebook ve TikTok gibi teknoloji devlerini, çocukların sosyal medyaya girişini engellemekle yükümlü kılarken bu şartın yerine getirilmemesi halinde ilgili platforma 32 milyon ABD doları para cezası kesmeyi öngörüyor. Dünyada ilk olma özelliği taşıyan yasa tasarısı, ilgili düzenlemeleri yapabilmeleri için sosyal medya şirketlerine tanınan 12 aylık sürenin ardından yürürlüğe girecek. AA

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