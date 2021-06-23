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24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Bu bölgede deprem bitmez

23 Haziran 2021, Çarşamba 19:00
Muğla depremini değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir “Bu bölgede depremlerin bitme olasılığı yok. Bölgede çok sayıda fay var. Deprem fırtınasına dönecek deprem yoğunluğu var” dedi.

Geçen gün AFAD verilerine göre Ege Denizi’nde, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça’ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Bu sarsıntılar yeniden tedirginliğe yol açtı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi’ndeki bu depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Datça açıklarında meydana gelen 5.3’lük bu depremin İzmir ve İstanbul’daki olası depremlerle bağlantısına değindi. Artıgerçek’deki habere göre Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Bizim Güney kıyılarımızda Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale gibi kıyı şehirlerimizde şehirlerin içinden geçen çok sayıda fay var. 30 Ekim’deki depremde olduğu gibi denizdeki faylarla bağlantılı olduğu için denizdeki faylardan da etkilenme niteliği var. Bu bölgede tsunami tehlikesi de var. Bunlarla ilgili kent ölçeğinde master planların yapılması gerekiyor. En fazla etkilenecek bölgeye göre kentsel dönüşüm planları yapıp depreme, sele, taşkına, heyelana dayanıklı alan niteliğinde değerlendirmek gerekiyor” dedi.

‘HEM AKTİF VOLKANLAR, HEM DE GENÇ FAYLAR VAR’

Bölgede yaklaşık 1 yıldır sürekli 4 ve 5 büyüklüğünde deprem olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sözbilir, “Bölgede çok sayıda fay var. Büyük ölçekli fay var ve jeolojik anlamda Güneyi Afrika levhası, Kuzeyi Anadolu levhası kabul ediliyor. Bu fayın tarihsel dönemlerde 8’e varan depremler ürettiğini biliyoruz. Bu fay deprem ürettiğinde bizim Güney ve Batı kıyılarımızda geçmişte tsunami oluşmuş. Zamanı belli değil ancak bu fay gelecekte de deprem üretecek. Şu anda bu fayın üstünde gelişen daha küçük ölçekli faylar deprem üretiyor. Gökova Körfezi’nde deprem yoğunluğu var. Bu faylar Gökova Körfezi’ndeki, Rodos ve Kos Adası’ndaki faylarla bağlantılı faylar. Birbirini tetikleyecek şekilde deprem üretiyor. Deprem fırtınasına dönecek şekilde deprem yoğunluğu var. Bu bölgede bulunan yay şeklindeki adaların büyük çoğunluğu aktif volkanik adalar. Hem volkanik anlamda aktif volkanların bulunduğu bölge hem de genç fayların çok sayıda yer aldığı bölge. Dolayısıyla burası deprem fırtınasının çok fazla gerçekleştiği yer. Bu bölgede depremlerin bitme olasılığı yok. Sürekli birbirine aktaracak şekilde deprem oluyor. Dünya genelinde bugüne kadar yapılan çalışmalar bu tür bölgelerde depremlerin çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Hem volkanik aktivite hem de diri fayların varlığı deprem fırtınası şekilde deprem üreteceği anlamına geliyor” diye konuştu.

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