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16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Cezeri'nin ilk uçuş testleri başarıyla tamamlandı

15 Eylül 2020, Salı 23:00
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen Cezeri Uçan Araba'nın uçuş testleri, 11 Eylül Cuma günü başladı. İlk testlerde güvenlik halatlarına bağlı havalanan Cezeri, 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan bağlayan gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip Cezeri Uçan Araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.

Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde bugün güvenlik halatları olmadan gerçekleştirilen ikinci test uçuşunda ise Cezeri Uçan Araba yerden 10 metre yükseldi. 

Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği Cezeri, 230 kilogramlık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre havalandı. Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı’nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri'den alan Cezeri Uçan Araba, böylelikle kavramsal tasarımla başlayan çalışmaların ardından 1,5 yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

"Gerçeğe dönüştü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yaklaşık 1,5 yıl önce hayal ederek ve bir çizimle başladıkları Cezeri Uçan Araba'nın, ilk uçuşunu yaparak gerçeğe dönüştüğünü belirtti. 

Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte daha gelişmiş prototiplerini yapacağız. İnsanlı uçuşlar gerçekleştireceğiz. Ancak Cezeri Uçan Araba'nın yollara inmesi tahminen bir 10-15 yılı bulacak. Muhtemelen 3-4 yıla rekreasyonel olarak arazi araçları ATV’ler gibi kırsal alanda kullanıma şahit olabiliriz. Akıllı otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak. Bu açıdan baktığımızda bugünün değil yarının yarışlarına hazırlanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi seferberliği ile gençlerimize her alanda özgüven ve motivasyon kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

İlk kez TEKNOFEST 2019'da tanıtıldı 

Cezeri Uçan Araba ilk defa 17-22 Eylül 2019'da Yeşilköy Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geniş kitlelere tanıtıldı. 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünya rekoru kıran TEKNOFEST 2019'un en öne çıkan unsurlarından biri olan Cezeri Uçan Araba, dünyanın birçok farklı ülkesinde haber olarak dikkati çekti. 

Kentsel ulaşımı kökten değiştirecek 

Gelecekte kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması beklenen Cezeri Uçan Araba, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde tasarlandı. Uçan Araba temelde şehir içi ulaşımda otomobillerin alternatifi olacak elektrikli bir "Kentsel Hava Taşımacılığı" (KHT) aracı olarak öne çıkıyor. Kentsel hava taşımacılığı kapsamında şehir merkezleri ve banliyöleri kapsayan, güvenilir yolcu ve kargo taşıma ekosistemine katkı sağlaması hedefleniyor. Bunun yanı sıra sağlık sektörü ve askeri alanlarda lojistik destek amaçlı kullanılabilmesi için çalışmalar sürüyor. 

Gelecekte trafik sıkışıklığı ve kazalar azalacak 

Geleceğin ulaşım konsepti olarak Baykar tarafından geliştirilen Cezeri Uçan Araba’nın uygulamaya girmesi ile şehir içi ulaşımda trafik sıkışıklığının azalması, trafikte geçirilen zamanın en aza indirilebilmesi, ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliğinin azalması mümkün olacak. Cezeri Uçan Araba’nın gelecekte kentsel hava taşımacılığında etkin rol oynamaya başlamasıyla trafik kazalarının azalması, daha hızlı bir kargo taşımacılığı hizmeti sağlanması, sağlık kurumlarının acil ihtiyaçlarına hızlı şekilde cevap verilmesi hedefleniyor. 

Minimum havacılık bilgisi ve yüksek güvenlikle uçacak 

Minimum teknik ve havacılık bilgisi, üst düzey güvenlik ile uçurulabilecek şekilde tasarlanan Cezeri Uçan Araba, 8 adet elektrikli motor ve pervane ile gücünü şarj edilebilir bataryalardan alarak yüzde 100 elektrik ile uçuyor. Üç yedekli akıllı uçuş sistemine sahip olan Cezeri, gelecekte yapay zeka sistemleri ile donatılacak. Cezeri Uçan Araba’nın gelecekte 100 km/s seyir hızına kavuşması, uçuş irtifasının 2000 metreye ulaşması ve batarya teknolojisinin gelişmesine paralel olarak 1 saat havada kalarak 70-80 kilometre menzile ulaşması hedefleniyor.

AA

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