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6 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Çocukların yüzde 66’sı sosyal medya kullanıyor

06 Kasım 2024, Çarşamba 09:49
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “2024 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı.

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Araştırmaya göre, çocuklarda internet kullanımı 2021’de yüzde 82,7 iken 2024’te yüzde 91,3 oldu. İnternet kullanımı cinsiyete göre incelendiğinde, erkek çocukların yüzde 92,2’sinin kız çocukların ise yüzde 90,3’ünün internet kullandığı görüldü. Çocukların yüzde 97,4’ünün interneti düzenli kullandığı kaydedildi. Sosyal medya kullanan çocukların oranı bu yıl 66,1 olarak belirlendi. Erkek çocukların yüzde 68,1’inin, kız çocuklarının da yüzde 64’ünün sosyal medya kullandığı saptandı. Yaş gruplarına göre sosyal medya kullanımına bakıldığında bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 53,5, 11-15 yaş grubunda ise yüzde 79 oldu. Araştırmaya göre, çocukların yüzde 97,9’u sosyal medyayı düzenli kullanıyor.

YouTube başı çekiyor

Çocukların en fazla kullandıkları sosyal medya platformu ise yüzde 96,3’le YouTube oldu. Yaş gruplarına göre sosyal medya platformlarının kullanımı incelendiğinde, YouTube her iki yaş grubunda da en fazla kullanılan uygulama oldu. İkinci sırayı 6-10 yaş grubunda yüzde 11,7’yle TikTok, 11-15 yaş grubunda ise yüzde 63’le Instagram aldı.

Haber Merkezi

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