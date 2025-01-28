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28 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

DeepSeek'ten siber saldırı alarmı! İnternet sitesinde yeni kullanıcı kayıtlarını durdurdu

28 Ocak 2025, Salı 14:48
Çin merkezli DeepSeek'in daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişelerle teknoloji hisselerinde sert düşüş kaydedildi.

Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişelerle teknoloji hisselerinde sert düşüş kaydedildi.

 

Çinli girişimin, Google ve OpenAI gibi rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirdiği yapay zeka modelinin dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanması, teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısının derinleşmesine yol açtı.

Model, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

Çin'in düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırdı.

Analistler, DeepSeek'in daha düşük maliyetli bir alternatif sunarak Batılı şirketlerin yapay zekaya yaptıkları yatırım ve harcama düzeyine ilişkin soru işaretlerini artırdığını belirtti.

Haftanın ilk işlem gününde, TSİ 17.35 itibarıyla teknoloji şirketlerinin hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

ABD'li çip devi Nvidia'nin hisselerindeki kayıp yüzde 11'i aşarken, Broadcom'un hisseleri yüzde 12'nin üzerinde düştü.

Micron Technology'nin hisseleri yüzde 8'in, Advanced Micro Devices (AMD) ile Applied Materials'ın hisseleri yüzde 5'in ve Qualcomm'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Tayvanlı yarı iletken üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) hisselerindeki değer kaybı yüzde 9'u aşarken, Arm'ın hisselerindeki düşüş yüzde 8'in üzerine çıktı.

Yapay zekaya büyük yatırım yapan ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft ve Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün üzerinde, Amazon ve Meta'nın hisseleri de yüzde 2'yi aşkın geriledi.

Yapay zeka sunucu üreticileri Dell Technologies ve Super Micro Computer'ın hisselerinde de yüzde 7'nin üzerinde düşüş kaydedildi.

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği şirketin DeepSeek-R1 modelinin, 2 bin Nvidia çipi kullanılarak ve yaklaşık 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirildiği açıklanmıştı.

DeepSeek, ABD'de günün en fazla indirilen uygulaması oldu

ABD uygulama mağazalarına 10 Ocak'ta sunulan, "R1" adını verdiği açık kaynak kodlu akıl yürütme modelini bir sohbet robotuna entegre eden uygulama, ABD'li OpenAI'ın geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT'den daha fazla sayıda indirildi.

DeepSeek'in sohbet robotu Apple'ın Çin mağazasında da en fazla indirilen uygulama oldu. Onu ByteDance’in "Doubao" ve Moonshot AI’ın "Kimi" adlı yapay zeka asistanı uygulamaları izledi.

DeepSeek, siber saldırılar nedeniyle internet sitesinde yeni kullanıcı kayıtlarını durdurdu

Çinli geliştiricisi DeepSeek, web sitesine yönelik siber saldırılar nedeniyle piyasaya sürdüğü yapay zeka aracına yeni kullanıcı kayıtlarını durdurduğunu bildirdi.

Şirketin web sitesindeki yapay zeka sunucusu kaldırılırken, sayfadaki bilgilendirme notunda "Deep Seek hizmetlerine yönelik büyük ölçekli kötü amaçlı saldırılar nedeniyle hizmet devamlılığı için kayıtları geçici olarak kısıtlıyoruz." ifadesine yer verildi. Notta mevcut kullanıcıların uygulamayı kullanmayı sürdürebileceği kaydedildi.

Kısıtlama yalnızca yapay zeka aracının web'deki sohbet robotu ve uygulama ara yüzü (API) servisi ile sınırlı kalırken aracın mobil uygulaması ise Çin'de ve dünyanın diğer ülkelerinde hala aktif durumda.

Mobil uygulamanın da bazı bölgelerde yavaşladığı bildirildi.

AA

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