Denetim bağımsız ve şeffaf olmalı

İletişim Başkanlığı’nın yayımladığı Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu, kriz dönemlerindeki bilgi kirliliğine dair birçok teklif ihtiva ediyor.

Ancak kılavuz sosyal medyada tek sesliliği hedeflediği yönünde eleştiriliyor. DW Türkçe’ye konuşan Teyit.org Şef Editörü Gülin Çavuş, sosyal medyanın kriz zamanlarında yanlış bilgi için uygun bir zemin haline geldiğini ve her kullanıcının karşılaştığı bilgiye biraz daha şüphe ile yaklaşması gerektiğini söylüyor. Bu bilgileri kimin hangi niyetle paylaştığının tesbitinin zor olduğunu belirten Çavuş, “O yüzden de kontrol ve denetlemenin üzerine bu ilişkiyi kurmak pek bir fayda etmeyecektir. Bu tür manipülasyonlar ayrıca devletler tarafından da kullanılıyor. Geçtiğimiz üç senede bu yöntemleri kullanan devletlerin sayısında yüzde 150 artış gözlemlendi. Bu nedenle de sosyal medyayı iyi kullanabilmek için kurallar belirlemek veya yönlendirici davranışlarda bulunmak pek bir sonuç vermeyecektir” diyor. Çavuş, bu noktada bağımsız, denetlenebilir, şeffaf kurumlara çok fazla ihtiyaç olduğunu, Teyit.org gibi teyit platformlarının sayısının artmasının gerektiğini ifade ediyor.