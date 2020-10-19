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20 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Dijitale yatırım yapan kazanıyor

19 Ekim 2020, Pazartesi 21:40
GlobalWebIndex’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre çalışanların yüzde 23’ü evden daha sık çalışmak istediklerini belirtiyor.

Araştırma sonucuna göre, evden çalışma eğiliminin yükselmesiyle birlikte dijital pazarlama ihtiyacı artacak ve işletmeler pazarlama etkinliklerini daha fazla dijital tarafa kaydıracak. McKinsey tarafından yayımlanan yeni normalde müşteri memnuniyeti ile ilgili araştırma, tüm işletmelerin COVID-19’un değişen tüketici davranışları üzerinde oluşturduğu etkinin doğrudan sonucu olarak iş modellerinin dijital olacak biçimde değiştirdiğini gösteriyor. Araştırma, pandemi döneminde dijital pazarlama yatırımlarına ağırlık veren işletmelerin, müşteri sadakati konusunda kalıcı avantajlar sağlayacağına dikkat çekiyor. Google ve Ipsos’un gerçekleştirdiği Global Perakende Araştırması’na göre de tüketicilerin alış verişe ayırdıkları zamanın yüzde 60’ını internette harcadıklarını belirtiliyor. 

İstanbul - Musa Aydın 

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