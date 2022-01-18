"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

'Duyurulan internet hızı sağlanmazsa, ceza ödemeden sözleşme feshedilebilecek'

18 Ocak 2022, Salı 14:33
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi feshedebilecek." dedi.

Elektronik haberleşme abonelikleri, e-imza, kimlik kartı veya internet bankacılığı bilgileriyle e-Devlet Kapısı üzerinden başlatılabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan "Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle elektronik haberleşme aboneliklerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yönetmeliğin haberleşme hizmetlerinde vatandaşların haklarını daha güçlü koruyacak ve "Dijital Türkiye" hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak birçok yeniliği içerdiğini bildirdi.

Vatandaşların elektronik haberleşme aboneliklerini e-imza, kimlik kartı veya internet bankacılığı bilgileriyle e-Devlet Kapısı üzerinden başlatılabileceklerini belirten Sayan, "Ayrıca gerçek zamanlı dijital görüşmeyle kimlik doğrulaması yapılarak abone olabilecekler. 'Bu kampanyaya üye olursanız, … kampanyasını da onaylamış sayılırsınız.' devri bitti. Düzenlemeyle abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, ayrı ayrı onay alınacak. Talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek. Artık verilen tüm onaylar çevrim içi görüntülenebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM gibi yöntemler aracılığıyla verilen onayların, işletmecilerin çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebileceğine dikkati çekerek, çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacağını bildirdi.

"Yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak"

Birden fazla hattı olanların, diğer hatlarının işlem yetkilerini sınırlandırabileceğini vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (çipli nüfus cüzdanı) veya çipli pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak. Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir taahhütname/sözleşme örneği verilecek. Yeni düzenlemeyle taahhütname süresi en fazla 24 ayla sınırlı olacak. Taahhüdün bittiğine ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılacak. Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf şekilde bilgilendirilecek. Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi feshedebilecek."

Sayan, Dijital Türkiye yolunda bir hizmetin daha hayata geçtiğine işaret ederek, vatandaşların artık e-Devlet Kapısı üzerinden işletmecilerin tekliflerine ilişkin karşılaştırma yapabileceğini ifade etti.

Paket, kampanya ve tarifelerin aynı isimle tanıtılamayacağını belirten Sayan, her paketin tek isminin olacağını ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçileceğini bildirdi.

Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı geçmiş tarifelerin tamamının işletmecilerin web sitelerinde yer alacağına dikkati çeken Sayan, hizmetleri kısıtlanan abonelere, işletmeciler tarafından yeni ücret yansıtılmasının durdurulacağını kaydetti.

Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere, kısa mesajla fatura bilgisi ve fatura linki gönderileceği bilgisini veren Sayan, "Aboneler son 1 yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşabilecek. Vatandaşlarımız, yapılan düzenlemelerin geçmiş ve yeni haline ait detaylı bilgilere 'btk.gov.tr' adresinden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yardım yapılamıyor: Tonga'daki toz bulutu endişe verici seviyede!

    Tayland vatandaşı Phoemphıphat, Müslüman olarak 'Esma' ismini aldı

    Endonezya, yeni başkentinin adını belirledi: 'Nusantara'

    'Rusya, Batı'yı bölmek için müzakerelerde yer almamızı istemiyor'

    Koca: Aşı olmayanların oranı yüzde 8'den az

    15 ilde eğitime ara verildi

    1 milyon 127 binden fazla dosya 'uzlaştırma' ile çözüldü

    4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı

    Milletin parası yine faizcilere

    Sinagog saldırısına Müslümanlardan tepki

    Doktorların maaş isyanı

    Faturalar can yakıyor

    Örtmeye çalışsanız da gerçek bu

    Geçen yıl en az 59 hasta mahpus vefat etti

    Çiftçinin arazi kirasına yüzde 80 zam

    'İkinci el'e yansıması sınırlı olacak

    Kısa vadeli dış borç arttı

    Prof. Görür: Marmara’yı etkileme potansiyeli var

    Açıköğretim sınavında skandal

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hekimoğlu İsmail’in ardından
    Ahmet BATTAL

    “Çekim yok, telefonlar cebe!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Dr. Dolunay Coşkun

    Minik serçe!
    Faruk ÇAKIR

    “Minyeli Abdullah”ın yazarını uğurladık
    Genel

    Örtmeye çalışsanız da gerçek bu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kendini mahkemeden üstün görenler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    İki mekân ve üç Bediüzzaman
    Genel

    Doktorların maaş isyanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.