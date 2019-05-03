e-Devlet'ten trafik cezalarıyla ilgili yeni uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü, şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgilerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama hizmeti sundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, tüzel kişiye kayıtlı araçların plakasına yazılan Trafik İdari Para Cezalarının tüzel kişi yetkilisince "www.turkiye.gov.tr" internet adresinden sorgulama hizmeti sundu. Buna göre, tüzel kişi adına kayıtlı araç plakasına trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmesi durumunda e-Devlet kapısına şifresiyle giriş yapan tüzel kişi yetkilisi, Emniyet Genel Müdürlüğü kurum hizmetlerinden "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Tüzel Kişi)" butonundan sorgulama yaparak vergi kimlik numarası, aracın plakası, cezanın düzenlendiği il/ilçe, ceza tarihi, ceza saati, ceza maddesi, ceza tutarı bilgilerine erişebilecek.

Okunma Sayısı: 263

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.