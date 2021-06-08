Eko tahribat sürerse yeni pandemiler gelir

Solunum Derneği TÜSAD, Dünya Çevre Günü’nde hava kirliliğinin solunum yolu hastalıklarının artışına ve her yıl 8 milyon insanın erken ölümüne neden olduğuna dikkat çekti.

Hava ve çevre kirliliğinin şu anda içinde bulunduğumuz COVID-19 da dâhil, pek çok solunum hastalığının temel nedenlerinden biri olduğunu vurgulayan solunum hekimleri “Eko tahribat sürerse gelecekte yeni pandemiler yaşanacak” uyarısı yaptı.

Ekosistemin tabiî dengesine yönelik insan müdahalesinden kaynaklı tahribatın iklim krizinin yanı sıra, pandemilerin artıp yayılmasına da sebep olduğu belirtilen açıklamada, şu uyarılara yer verildi: “İnsanların doğal alanlarda yarattığı tahribat, zoonotik enfeksiyon ve hastalıkların bulaşmasını hızlandırıyor. Arazi kullanımındaki değişiklik ve tahribat, doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve bununla bağlantılı küresel biyolojik çeşitlilik kayıpları, insanlık olarak gelecekte başka pandemilerle yüz yüze kalacağımızı gösteriyor.”

Ankara – Recep Gören