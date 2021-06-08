"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Eko tahribat sürerse yeni pandemiler gelir

08 Haziran 2021, Salı
Solunum Derneği TÜSAD, Dünya Çevre Günü’nde hava kirliliğinin solunum yolu hastalıklarının artışına ve her yıl 8 milyon insanın erken ölümüne neden olduğuna dikkat çekti.

Hava ve çevre kirliliğinin şu anda içinde bulunduğumuz COVID-19 da dâhil, pek çok solunum hastalığının temel nedenlerinden biri olduğunu vurgulayan solunum hekimleri “Eko tahribat sürerse gelecekte yeni pandemiler yaşanacak” uyarısı yaptı.

Ekosistemin tabiî dengesine yönelik insan müdahalesinden kaynaklı tahribatın iklim krizinin yanı sıra, pandemilerin artıp yayılmasına da sebep olduğu belirtilen açıklamada, şu uyarılara yer verildi: “İnsanların doğal alanlarda yarattığı tahribat, zoonotik enfeksiyon ve hastalıkların bulaşmasını hızlandırıyor. Arazi kullanımındaki değişiklik ve tahribat, doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve bununla bağlantılı küresel biyolojik çeşitlilik kayıpları, insanlık olarak gelecekte başka pandemilerle yüz yüze kalacağımızı gösteriyor.” 

Ankara – Recep Gören

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet paketle değil, bağımsız yargıyla sağlanır

    'Asla ulaşmak istemeyeceğimiz bir noktaya doğru ilerliyoruz'

    Kanada'da Müslüman aileye saldırıya ilişkin yeni gelişmeler

    Çiftçiye mi, yandaşa mı hizmet ediyor?

    Uysal: DP çiftçinin yanında olacak

    Eko tahribat sürerse yeni pandemiler gelir

    Yunanistan, Türkiye üzerinden sığınma başvurularını kabul etmeyecek

    Uygur Türklerinin nüfusu tehlikede

    Kuraklık verimi yarıya düşürdü

    Son 24 saatte 91 vefat daha

    İsrail ordusu 25 Filistinlinin yaşadığı evleri yıktı

    HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açıldı

    'Salgının iş dünyası üzerindeki etkisi dehşet verici'

    Aksa’yı yine bastılar

    Facebook’tan Filistin özrü

    Asıl çare çevreyi korumak

    Çiftçinin durumu bu

    Bu iktidardan desteğinizi çekin

    Anket sonucu: Mafya korunuyor

    'Marmara Denizi Eylem Planı' genelgesi yayımladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kirlenen siyaset, denizi de kirletti
    Ahmet BATTAL

    Yayın politikanızı neden değiştirmiyorsunuz?
    Süleyman KÖSMENE

    Göz yaşartan tövbe
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Şeytanlar neden var?
    Genel

    Adalet paketle değil, bağımsız yargıyla sağlanır
    Osman ZENGİN

    44. senesinde 1977 seçimleri...
    Faruk ÇAKIR

    Geç kalmak büyük kayıp
    Genel

    Çiftçiye mi, yandaşa mı hizmet ediyor?
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur içtimaî ders de verir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.