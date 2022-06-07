En ucuz laptop 26 bin TL

APPLE’NİN YENİ MODELLERİ 26 VE 32 BİN tl FİYATLA PİYASAYA SÜRÜLDÜ.

Apple iPhone ve iPad’ler için yeni işletim sistemi olan iOS 16’yı tanıttı. Yeni işlemcisi M2’yi de kullanıma sunan Apple, bu işlemciyle piyasaya sürülecek MacBook Air ve MacBook Pro modellerini de duyurdu. Apple’ın Türkiye için önemli bir diğer adımı da Türkiye fiyatlarını güncellemek oldu. Şirket TL’nin değer kaybı nedeniyle Türkiye’deki fiyatlarını da güncelledi. Yeni tanıtılan M2 çipli MacBook Air’ın 8 çekirdekli GPU versiyonu 26 bin TL, 10 çekirdekli GPU versiyonu ise 32 bin 300 TL fiyatla piyasaya sürüldü. Yeni 13 inç MacBook Pro’larda ise 256 GB depolamaya sahip versiyonu 28 bin, 512 GB depolamaya sahip versiyonu 32 bin TL’den satışa sunuldu.

Haber Merkezi