Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü mü?

Sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına sabah saatlerinden bu yana erişilemiyor.

Saat 16:15 civarında ise bu 3 uygulamanın normalde döndüğü gözlemlendi. Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden Downdetector.com internet sitesinin verdiği bilgiye göre, Facebook'a saat 06.30'dan bu yana dünyanın büyük bölümünden erişim sağlanamıyor. Erişim aksaklığının ABD'nin kuzeydoğusu, Avrupa ve Filipinler'de yoğunlaştığı belirtildi. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Instagram'ı 2012'de, WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katan Facebook'un, dünya genelinde 1 milyar 520 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Okunma Sayısı: 779

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.