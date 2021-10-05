Facebook muhbiri ifşa etti

Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket kârı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söyledi.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ile aynı üniversiteden mezun olan veri bilimcisi 37 yaşındaki Haugen, CBS kanalındaki “60 Dakika” programına çıkarak, Facebook’un kendi iç raporlarını Wall Street Journal’a ve federal birimlere kendisinin sızdırdığını açıkladı. Facebook’un iç araştırmalarının nefreti ve yanlış bilgiyi nasıl büyüttüğünü gösterdiğini belirten Haugen, geçen yıl Joe Biden’in başkan seçilmesinden sonra şirketin yanlış bilgi yayımı ve muhtemel ayaklanmaları engellemek için alınmış tedbirleri kapattığını ve bunun da 6 Ocak’taki Kongre baskınına katkıda bulunduğunu iddia etti. AA

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