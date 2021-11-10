Facebook reklam politikasında değiştikliğe gidiyor

Sosyal medya devi Facebook, "hassas" konulara dayalı reklamlara izin vermeyecek. Irk, din, sağlık ve siyasi düşünce, bu hassas konular arasında sıralandı. Düzenleme, 19 Ocak 2022'de uygulamaya girecek.

Gelirinin büyük çoğunluğunu dijital reklamlardan elde eden Facebook, reklam politikasında değişikliğe gidiyor. İstismarla ilgili endişeleri dile getiren şirket, "hassas" konulara ilişkin reklamlara izin vermeyecek. Yakın zamanda adını Meta olarak değiştiren şirket, izin verilmeyecek kategorilere "Akciğer kanseri farkındalığı", "Dünya Diyabet Günü", "Yahudi tatilleri" gibi örnekler verdi. Değişikliğin, 19 Ocak 2022'de yapılacağını açıkladı. Reklamverenler, Facebook'un elindeki "kullanıcı ilgi alanlarına ilişkin bilgiler sayesinde" hedef kitlelere ulaşabiliyor. Ancak reklamlar, kullanıcıları etkilemenin yanı sıra dışlamaya da sebep olabiliyor. Yapılacak değişiklikle Facebook, reklamverenlere belirlediği hassas konularda artık hedefleme seçeneği sunmayacak.

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