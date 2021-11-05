"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Facebook’tan Türkiye’ye güvence

05 Kasım 2021, Cuma 17:12
Facebook’un (Meta) Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölge Sorumlusu Azzam Alameddin ve beraberindeki şirket yetkilileri, TBMM bilgilendirme toplantısıyla ilk kez Türkiye kamuoyu önüne çıktı.

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans mezunu olan Alameddin, Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil ve Facebook Türkiye Temsilcisi ile ilk kez kameralar karşısına çıktı.

Facebook Türkiye Temsilciliği’ni üstlendiği açıklanan Madoka Turkey şirketi adına Avukat Ali Ozan Karaduman, TBMM’deki toplantıya katıldı.

AKP’nin MHP’yle birlikte TBMM’de oy çokluğuyla kabul ettiği ve geçtiğimiz sonbaharda hayata geçirilmiş sosyal medya düzenlemesi kapsamında Facebook, Twitter, Instagram gibi mecralara Türkiye’de resmî temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda Facebook’un görevlendirdiği temsilci hakkında TBMM’ye, basına ve kamuoyuna bilgi verildi. Aynı yasal düzenleme kapsamında kurulmuş olan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda yapılan toplantıda, Facebook’un AKP’li milletvekillerine yönelik tutumuyla hükümetle iyi ilişkiler yürütmeyi amaçladığı izlenimi ortaya çıktı. 

Etiketler: Facebook, Türkiye, güvence
Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Erken seçimi Bahçeli tetikleyecek"

    Ev fiyatları uçtu!

    İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

    Şanlıurfa’da kitap fuarı

    Papa ve Abbas Kudüs’ü konuştu

    Facebook’tan Türkiye’ye güvence

    Demokrasi Adası’na ücretsiz vapur seferi

    İran'dan 'uranyum' açıklaması

    Bağdat'ta gençler barış için koştu

    BM'ye çağrı: Myanmar ordusuna müdahale edin

    Litvanya, Belarus sınırına çelik duvar inşa ediyor

    Türkiye, Avrupa'da işsizlik oranının en yüksek olduğu 3. ülke

    Türkiye, ABD'deki Demokrasi Zirvesi'ne davet edilmedi

    KYK burs ve kredi başvuruları başladı

    Lübnan'da nüfusun yarısından çoğu yoksulluk sınırının altında yaşıyor

    "Öğretmenler ara tatilde eğitimlerini online alacak"

    Enflasyon makası yeni zamlar getirecek

    Seçim adil ve özgür olmalı

    Fenerbahçe'den Belçika deplasmanında farklı galibiyet

    Meslek kanunu isteyen öğretmenler: Vaat değil, icraat isteriz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hür ve âdil seçim için
    Cevher İLHAN

    Yine yanıltma ve çarpıtmalar…
    Osman ZENGİN

    İleri saat tatbikatındaki inad
    Ahmet BATTAL

    Kazanan TK kaybeden TL
    Risale-i Nur'dan

    Hak, hileye muhtaç değildir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hicret, gurbet, hikmet, adâlet...
    Faruk ÇAKIR

    Sahibinin sesi TV’ler
    Genel

    KYK burs ve kredi başvuruları başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.