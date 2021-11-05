Facebook’tan Türkiye’ye güvence

Facebook’un (Meta) Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölge Sorumlusu Azzam Alameddin ve beraberindeki şirket yetkilileri, TBMM bilgilendirme toplantısıyla ilk kez Türkiye kamuoyu önüne çıktı.

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans mezunu olan Alameddin, Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil ve Facebook Türkiye Temsilcisi ile ilk kez kameralar karşısına çıktı. Facebook Türkiye Temsilciliği’ni üstlendiği açıklanan Madoka Turkey şirketi adına Avukat Ali Ozan Karaduman, TBMM’deki toplantıya katıldı. AKP’nin MHP’yle birlikte TBMM’de oy çokluğuyla kabul ettiği ve geçtiğimiz sonbaharda hayata geçirilmiş sosyal medya düzenlemesi kapsamında Facebook, Twitter, Instagram gibi mecralara Türkiye’de resmî temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda Facebook’un görevlendirdiği temsilci hakkında TBMM’ye, basına ve kamuoyuna bilgi verildi. Aynı yasal düzenleme kapsamında kurulmuş olan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda yapılan toplantıda, Facebook’un AKP’li milletvekillerine yönelik tutumuyla hükümetle iyi ilişkiler yürütmeyi amaçladığı izlenimi ortaya çıktı.

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