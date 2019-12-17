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17 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Finlandiya, AB vatandaşlarına ücretsiz yapay zekâ kursları başlatıyor

17 Aralık 2019, Salı 18:14
Finlandiya, AB vatandaşlarına internet üzerinden kendi dillerinde eğitim alabilecekleri ücretsiz yapay zekâ kursları vermeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı görevinin bitişini taçlandırmak isteyen Finlandiya, AB vatandaşları için kendi dillerinde ders alabilecekleri bir yapay zekâ kursu başlatıyor.

Bu projeyle, 2012 sonuna kadar AB nüfusunun yüzde 1’ine denk gelen yaklaşık 5 milyon kişiye yapay zekâyla ilgili temel bilgilerin öğretilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 2 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan proje, ülkenin en büyük ve en eski akademik kurumu olan Helsinki Üniversitesi ile teknolojik danışmanlık hizmeti veren Reaktor adlı şirket tarafından yürütülüyor.

‘Finlandiya’nın Avrupa’ya hediyesi’

Helsinki Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümünden Teemu Roos, projeyi ‘Finlandiya’nın Avrupa’ya hediyesi’ diye niteledi.

Roos, yapay zekâda ‘vatandaşlık kursu’ dediği bu program sayesinde her AB vatandaşının toplumun giderek artan dijitalleşme süreciyle daha rahat başa çıkabileceğini, hatta yapay zekanın işgücü piyasasında ve diğer alanlarda sunduğu olanaklardan yararlanabileceğini belirtti.

Etiketler: Finlandiya, AB, yapay zeka, kurs
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