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14 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Geleceğin mesleği ‘veri bilimi’

13 Temmuz 2020, Pazartesi 17:00
Pavotek ve IntelProbe Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, verinin toplanması, saklanması, işlenmesi ve güvenliği konularının birçok ülkenin öncelikli gündemi haline geldiğini söyledi.

Veriyi anlamanın, ona şekil vermenin, yığın ve kalabalık içinde fark edilmeyen birçok bilgiye ulaşmanın, şirketlere ve ülkelere karar üstünlüğü sağladığını vurgulayan Özbilen, şunları kaydetti: “Başta ABD, Çin ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerin, kendi verilerini koruma refleksi ve diğerinin verisine erişme iştahı etrafında giderek şiddetlenen mücadele içerisine girdiklerine şahitlik ediyoruz. ‘Dijitalleşme’ başlığı altında, dijitalleşmeyi salt bir değer olarak görmüyor, dijital tüketici olmak ile üreten olabilme vasıflarını ayırmak gerektiğine inanıyoruz. Bilgi çağını sadece bilgiye erişebilme değil, bilgiyle etkileşim bağlamında değerlendirmek gerekliliğini görmek zorundayız. Neredeyse her şeyin dijital ortama taşındığı bu dönemde bizleri doğru, etkili ve değerli bilgiye götüren ise veri bilimi ve mühendisliği olacaktır.”

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