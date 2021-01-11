Gorillerde ilk defa koronavirüse rastlandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde San Diego Hayvanat Bahçesi’ndeki gorillerden bir kısmının koronavirüs testi pozitif çıktı. Hayvanat bahçesinin direktörü Lisa Peterson bir arada yaşayan 8 gorilde virüs olduğunu tahmin ettiklerini ve bazılarının öksürdüğünü açıkladı.

Gorillerin virüsü hayvanat bahçesinde çalışanlardan birinden kapmış göründüğü belirtildi. Koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulan söz konusu çalışanın herhangi bir semptom göstermediği ve gorillerin etrafındayken sürekli maske taktığı açıklandı. Hayvanat bahçesi, Kaliforniya’da salgın önlemlerinin sıkılaştırıldığı 6 Aralık’tan beri halka kapalı durumda. Hayvanat bahçesinin direktörü Lisa Peterson veterinerlerin gorilleri yakından takip ettiğini belirtirken hayvanlara vitamin, sıvı ve gıda desteği verildiğini, ama özel bir ilâç tedavisi uygulanmadığını açıkladı.

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