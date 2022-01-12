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13 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Günde 4,8 saat uygulamalara ayrılıyor

12 Ocak 2022, Çarşamba 23:00
Bir uygulama izleme şirketinin verileri, insanların uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını mobil telefon uygulamalarına harcadıklarını ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, App Annie adlı uygulama izleme firmasının raporunda, cep telefonu uygulamaların 2021'de 230 milyar kez indirildiği ve satın alınmalarına 170 milyar dolar harcandığı belirtildi.

App Annie raporunda, insanların günde ortalama 4,8 saatini cep telefonu uygulamalarına ayırdığı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu rapor, Hindistan, Türkiye, ABD, Japonya, Meksika, Singapur ve Kanada dahil 10 mobil uygulama pazarının ortalaması alınarak hazırlandı.

Rapora göre, TikTok 2020'ye kıyasla geçen yıl kullanıcıların yüzde 90 oranında daha fazla zaman geçirdiği ve telefonlara en çok indirilen uygulama oldu.

App Annie CEO'su Theodore Krantz, mobil uygulamaların, indirmeler, gelir, harcanan zaman gibi neredeyse her alanda rekorlar kırmaya devam ettiğini ve büyük ekranın yavaş yavaş öldüğü değerlendirmesinde bulundu.

İzleme firmasının tahminine göre, TikTok uygulaması bu yılın ikinci yarısında aylık 1,5 milyar aktif kullanıcıyı geçecek.

Öte yandan Brezilya, Endonezya ve Güney Kore'deki kullanıcılar günlük 5 saatten fazla zamanı mobil uygulamalara ayırıyor.

AA

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