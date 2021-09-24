Hyundai’den güvenlik robotu: Fabrikaları koruyacak

Hyundaİ Motor Grubu, robot teknolojilerindeki atılımını güvenlik robotu projesi ile sürdürüyor.

Boston Dynamics ile birlikte geliştirilen robot, fabrikaların güvenlik departmanlarında kullanılacak. Güvenlik robotu, yapay zekâsı ile endüstriyel alanların uzaktan gözlemlenmesine imkân tanıyacak. KONA EV müşterilerine ilk 5 bakımı, Wallbox şarj ünitesi ve ayrıca 250 dk şarjı da hediye ediliyor. Hyundai Motor Grubu, geçtiğimiz aylarda Boston Dynamics’in kontrol hisselerini satın almış ve robot teknolojileri açısından önemli bir atılım gerçekleştirmişti.

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