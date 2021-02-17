İkinci el cep telefonu yenilenmesine standart getirildi

Cep telefonu yenileme merkezleri, ikinci el telefon ticaretinde önceki kullanıcıyla illiyet bağını kaldıracak, cihazların onarılması ve değiştirilmesi gereken bileşenlerinin değiştirilmesiyle sonraki kullanıcıya hazır hale getirilmesini sağlayacak.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), kullanılmış cep telefonlarının ekonomiye kazandırılması ve güvenli bir şekilde kullanılması amacıyla sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulması için "İş Yerleri-Cep Telefonu (ikinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar" standardını yayımladı. TSE'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanan "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" ile cep telefonları ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin esaslar düzenlenmişti. Yönetmelikte yenileme merkezlerinin kuruluş, başvuru ve izinleriyle yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlara ilişkin bilgilere yer verilmişti. Söz konusu yönetmelikte belirlenen yenileme merkezlerinin hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olma şartlarını içeren "İş Yerleri-Cep Telefonu (ikinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar" standardı da TSE tarafından yayımlandı. Standartla cep telefonu yenileme merkezleri, ikinci el telefon alım satımında, önceki kullanıcıyla illiyet bağını kaldıracak. Cihazların varsa onarılması ve değiştirilmesi gereken bileşenlerinin değiştirilmesiyle sonraki kullanıcıya hazır hale getirilmesini sağlayacak. AA

Okunma Sayısı: 142

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.