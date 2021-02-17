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17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İkinci el cep telefonu yenilenmesine standart getirildi

17 Şubat 2021, Çarşamba 10:14
Cep telefonu yenileme merkezleri, ikinci el telefon ticaretinde önceki kullanıcıyla illiyet bağını kaldıracak, cihazların onarılması ve değiştirilmesi gereken bileşenlerinin değiştirilmesiyle sonraki kullanıcıya hazır hale getirilmesini sağlayacak.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), kullanılmış cep telefonlarının ekonomiye kazandırılması ve güvenli bir şekilde kullanılması amacıyla sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulması için "İş Yerleri-Cep Telefonu (ikinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar" standardını yayımladı.

TSE'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanan "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" ile cep telefonları ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin esaslar düzenlenmişti.

Yönetmelikte yenileme merkezlerinin kuruluş, başvuru ve izinleriyle yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlara ilişkin bilgilere yer verilmişti.

Söz konusu yönetmelikte belirlenen yenileme merkezlerinin hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olma şartlarını içeren "İş Yerleri-Cep Telefonu (ikinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar" standardı da TSE tarafından yayımlandı.

Standartla cep telefonu yenileme merkezleri, ikinci el telefon alım satımında, önceki kullanıcıyla illiyet bağını kaldıracak. Cihazların varsa onarılması ve değiştirilmesi gereken bileşenlerinin değiştirilmesiyle sonraki kullanıcıya hazır hale getirilmesini sağlayacak.

AA

Etiketler: ikinci el cep telefonu, yenileme, standart
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