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30 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

İklim için küresel âcil eylem çağrısı

29 Temmuz 2021, Perşembe 22:00
Bilim insanları iklim krizinde gelinen noktanın alarm vermeye başlamasından endişeli.

Farklı ülkelerden 13 binden fazla bilim insanın dahil olduğu araştırma grubunun BioScience dergisinde yayınlanan makalesinde iklim için küresel âcil durum çağrısı yapıldı. Yaklaşık 150 ülkeden 10 binden fazla bilim insanı, iki yıl önce de iklim açısından küresel âcil durum ilân etmişti. Yeni yapılan çağrıdaysa, öncekilere ek olarak 2 bin 800’den fazla bilim insanı imza sahibi. Araştırmacılar, 2019 bildirisinden bu yana, gezegende iklimle ilgili felaketlerde “eşi benzeri görülmemiş bir artış” gördüğüne dikkat çekiyor. ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Woodwell İklim Araştırma Merkezi’nin Direktörü ve Philip Duffy, “Son birkaç yılda şahit olduğumuz aşırı iklim olayları -son birkaç haftadan bahsetmiyorum bile- iklim krizini âcilen ele almamız gerektiğini gösteriyor” dedi. 

İklim krizinin çözümü için tavsiyeler

Exeter Üniversitesi Küresel Sistemler Enstitüsü Müdürü ve çalışmanın yazarlarında Tim Lenton, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da son zamanlarda rekor kıran sıcak hava dalgasının iklim kriziyle ilişkili olduğunu ve bunların, gezegenin şimdiden “şoke edici ve beklenmedik şekillerde davranmaya başladığını gösterdiğini” belirtti. DW’deki habere göre araştırmacılar, kısa vadede üç adımın âcil olarak atılması gerektiğinin altını çiziyor: Fosil yakıtların aşamalı olarak ve tamamen ortadan kaldırılması. Önemli bir karbon bedeli konması. Karbon yutakları ve biyolojik çeşitlilik alanları gibi ekosistemlerin restore edilmesi. Bilim insanları bunlara ek olarak, farkındalığı arttırmak için bütün okullarda iklim değişikliğinin temel müfredata dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi. Çalışmanın baş yazarı ve Oregon Eyalet Üniversitesi Ormancılık Okulu’ndan Ekoloji Profesörü William Ripple, “İklimdeki âcil durumu bağımsız bir sorun olarak ele almayı bırakmalıyız. Küresel ısınma, sıkışan Dünya sistemimizin tek belirtisi değil” değerlendirmesinde bulundu.

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